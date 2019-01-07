24日推选新元首·31日举行宣誓仪式
24日推选新元首·31日举行宣誓仪式
（吉隆坡7日讯）马来统治者理事会将在1月24日举行会议，推选新任国家元首及副元首。
掌玺大臣丹斯里赛丹尼尔发表文告指出，统治者理事会也颁布命令，新任国家元首和副元首的宣誓仪式将于1月31日举行。
“参加本次会议的统治者决定今年1月24日（星期四）举行统治者理事会特别会议，以便推选第16任国家元首和副国家元首。”
他说，马来统治者也决定于今年1月31日（星期四）举行新任国家元首和副国家元首的宣誓仪式。
霹苏丹暂代元首职
另外根据《新海峡时报》报道，马来统治者理事会决议原任国家副元首、霹雳苏丹纳兹林沙将暂代元首职。
苏丹莫哈末五世昨日宣布卸任国家元首职后，马来统治者理事会今日在国家皇宫召开特别会议，商讨遴选下任元首的事项。
赛丹尼尔说，马来统治者于今早10时30分在国家皇宫举行会议，6名最高统治者出席会议，包括登嘉楼苏丹米占再纳阿比丁；玻璃市拉惹端姑赛希拉鲁丁；森美兰最高统治者端姑慕力兹；柔佛苏丹依布拉欣；霹雳苏丹纳兹林沙和吉打苏丹沙列胡丁。
他指出，彭亨州苏丹因健康欠佳和雪兰莪州苏丹因人在国外而缺席会议。
他说，出席的统治者获通知，原任国家元首苏丹莫哈末五世从2019年1月6日退位，并尊重其意愿。
他说，统治者非常感谢苏丹莫哈末五世从2016年12月13日至2019年1月6日期间，履行了国家元首职责和所作出的贡献。
《马新社》报道，柔佛苏丹依布拉欣于大约早上10时10分率先抵达国家皇宫，接着是吉打州苏丹和霹雳州苏丹抵步。
会议于大约12时25分结束，6名统治者先后驱车离开国家皇宫。
不能任元首3理由
根据Astro Awani报道，马来统治者理事会需从9个马来州的世袭统治者中，选出一位出任国家元首，取代刚退位的莫哈末五世。
无论如何，联邦宪法规定有三个理由不符合资格出任国家元首：
1.该统治者未成年
2.该统治者已经告知掌玺大臣他无意被选中
3.马来统治者理事会通过秘密投票表决，该统治者基于精神上的缺陷、或身体或因为其他原因不适合执行国家元首的任务。有关的议决至少需要获得5名统治者的票。
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