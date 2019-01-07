24日推选新元首．31日举行宣誓仪式 马来统治者理事会将在1月24日举行会议，推选新任国家元首及副元首。

载着登嘉楼苏丹米占再纳阿比丁的轿车在出席马来统治者理事会特别会议后，离开国家皇宫。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）马来统治者理事会将在1月24日举行会议，推选新任国家元首及副元首。

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掌玺大臣丹斯里赛丹尼尔发表文告指出，统治者理事会也颁布命令，新任国家元首和副元首的宣誓仪式将于1月31日举行。

“参加本次会议的统治者决定今年1月24日（星期四）举行统治者理事会特别会议，以便推选第16任国家元首和副国家元首。”

他说，马来统治者也决定于今年1月31日（星期四）举行新任国家元首和副国家元首的宣誓仪式。

霹苏丹暂代元首职

另外根据《新海峡时报》报道，马来统治者理事会决议原任国家副元首、霹雳苏丹纳兹林沙将暂代元首职。

苏丹莫哈末五世昨日宣布卸任国家元首职后，马来统治者理事会今日在国家皇宫召开特别会议，商讨遴选下任元首的事项。

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赛丹尼尔说，马来统治者于今早10时30分在国家皇宫举行会议，6名最高统治者出席会议，包括登嘉楼苏丹米占再纳阿比丁；玻璃市拉惹端姑赛希拉鲁丁；森美兰最高统治者端姑慕力兹；柔佛苏丹依布拉欣；霹雳苏丹纳兹林沙和吉打苏丹沙列胡丁。

他指出，彭亨州苏丹因健康欠佳和雪兰莪州苏丹因人在国外而缺席会议。

他说，出席的统治者获通知，原任国家元首苏丹莫哈末五世从2019年1月6日退位，并尊重其意愿。

他说，统治者非常感谢苏丹莫哈末五世从2016年12月13日至2019年1月6日期间，履行了国家元首职责和所作出的贡献。

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《马新社》报道，柔佛苏丹依布拉欣于大约早上10时10分率先抵达国家皇宫，接着是吉打州苏丹和霹雳州苏丹抵步。

会议于大约12时25分结束，6名统治者先后驱车离开国家皇宫。