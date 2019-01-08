王鸿俊：等联邦太慢·沙可先行承认统考 （亚庇7日讯）州农业及食品工业部长拿督王鸿俊表示，若联邦政府在承认独中统考文凭方面裹足不前，沙巴州政府将先给予承认。

（亚庇7日讯）州农业及食品工业部长拿督王鸿俊表示，若联邦政府在承认独中统考文凭方面裹足不前，沙巴州政府将先给予承认。

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他表示，民兴党政府遵守竞选承诺，正在积极朝向承认独中统考方向努力；若联邦政府方面一直没有进展，州政府可以自行承认，这一点对州政府来说不是问题。

“首席部长拿督斯里沙菲益在大选前已经关注到统考问题，并在新政府成立后，交由州教育及革新部长拿督尤索耶谷进行有关工作。”

他是今日在沙巴崇正中学开学典礼上受访时，这样表示。

依然面对国内升学问题

不过，王鸿俊表示，如果州政府单方面承认统考，独中毕业生依然会面对国内升学的问题，对学生的帮助不大，就如砂拉越的情况那样。

他说，政府正在研究如何完善地处理这事情，以便给学生真正的帮助。

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王鸿俊说，联邦与州政府的关系良好；虽然承认统考的课题目前有一点争议，但是州政府将会在这事上施加一点“压力”。

“政府需要一点时间处理，因为联邦与州政府之间的教育权力下放问题还在研究中，而独中统考也在讨论议程内。”

杨菊明：可进州政府机构工作

另外，沙巴独中董总主席拿督杨菊明表示，该会已经拜会尤索，并向对方说明有关独中统考文凭的情况，包括承认统考的国家和大学名单等，而尤索也答应推动承认统考文凭一事。

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他表示，若州政府先承认统考文凭，独中毕业生至少可以凭统考文凭进入州政府机构工作。因此，他呼吁沙巴的华裔国州议员给予协助，至少促成沙巴承认统考文凭的壮举。

州农业及食品工业部长王鸿俊（右三）移交长期服务奖奖状给沙巴崇正教师黄薇薇（左三），右二为董事长杨菊明。这奖项是由台湾侨务委员会颁发。

王鸿俊：彻底解决问题

沙需更大自主权

州农业及食品工业部长拿督王鸿俊表示，欲真正解决沙巴面对的各种问题，州政府须拥有更大的自主权，包括电供、深海捕鱼执照、学校维修及兴建学校方面的决策权。

他表示，目前，联邦政府控制著沙巴领海的深海捕鱼执照批发权，使越南渔船越境捞捕的问题一直无法解决。

他说，一些学校建在人口稀少的地方，反而人口稠密的地区却没有兴建学校，是因为决策者并非在沙巴，无法了解沙巴的真实情况。

王鸿俊举例，自从他的部门从联邦农业部接管州内燕窝下游工业活动，该领域的发展欣欣向荣，可见权力下放对沙巴有所裨益。

有能力将增独中拨款

王鸿俊是在沙巴崇正中学开学典礼上，这样表示。

他表示，州政府每年拨款给9所独中，每所独中所获得的拨款更从25万令吉增加到30万令吉。他承诺，只要经济能力许可，州政府会持续增加对独中的拨款。

此外，他表扬沙巴崇正在硬体发展和学生表现卓绝，并希望该校维持办学方针，为各族学生提供完善的独中教育。

他鼓励沙巴崇正学生，若将来到外国留学，学成后应该回来沙巴，因为沙巴的发展空间大，并预测20年后的沙巴将如同现在的吉隆坡一样繁荣。