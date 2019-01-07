英国考虑强制科技巨头共享地图数据 一个有影响力的活动组织表示，英国政府应该迫使谷歌（Google）、苹果（Apple）、优步（Uber）等公司共享地图数据，以便其他公司能够开发自动驾驶汽车、无人机和交通应用。

（英国‧伦敦7日讯）一个有影响力的活动组织表示，英国政府应该迫使谷歌（Google）、苹果（Apple）、优步（Uber）等公司共享地图数据，以便其他公司能够开发自动驾驶汽车、无人机和交通应用。

广告

开放数据研究所（ODI）最近警告称，大型科技公司已成为“数据垄断者”。该所是由美国麻省理工学院（MIT）的伯纳斯李）和英国牛津大学人工智慧教授夏伯特共同创立的。

该组织表示，英国地理空间委员会应该要求这些公司与竞争对手和公共部门在一个协作数据库中共享地图数据，或者通过立法强制它们这么做。

ODI行政总裁坦尼森说：“谷歌和苹果、优步等其他所有公司都在努力向客户和顾客提供优质服务，现状并不理想，因为我们谈论的所有组织都在重复努力。这意味着总体而言，人们没有从目前被收集和维护的数据获得最好的服务。这些大公司正变得越来越像数据垄断者，这种状况没有让我们从自己的数据中获得最大价值。”

随着城市和企业探索自动驾驶汽车和送货无人机等新技术的使用，地理空间数据日益受到追逐。这些技术依赖于详尽的自然环境地图。

谷歌、苹果和优步等公司已投入巨资建立庞大的数据池，汇集了各种数据——从水道和道路等地貌特征，到交通流量、土地使用方式和边界位置等数据。

越来越多的人担心，这些数据池可能会扼杀竞争，因为无法获得同样丰富的讯息的小企业更难进行创新。

广告

英国政府表示，其人工智慧办公室已与ODI合作，试点两个新的“数据信托”——允许多个集团共享匿名讯息的法律结构。

数据信托被描述为小型企业与拥有大量数据的大型企业竞争的好方法，但迄今只建立了为数不多的几个数据信托。在未来几个月里，将对这些信托进行设计，使之可用于共享数据，比如有关城市、环境、生物多样性和交通状况的数据。

欧盟（EU）竞争事务专员维斯塔格今年在里斯本的一次会议上表示，数据主导地位已成为一个令人担忧的问题。“当只有少数几家公司持有大量数据时，其他人可能很难与它们竞争。”

苹果、谷歌和优步没有回复置评请求。