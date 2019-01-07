首相：遴选新元首．接受统治者会议决定 首相敦马哈迪说，新任国家元首由马来统治者会议进行遴选，政府无权插手，政府将会接受马来统治者会议的任何决定。

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼7日讯）首相敦马哈迪说，新任国家元首由马来统治者会议进行遴选，政府无权插手，政府将会接受马来统治者会议的任何决定。

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他说，根据传统，国家元首是有特定轮位，但是，遴选国家元首并不受限于轮位。

“马来统治者可以自由遴选适合的人选出任国家元首，而我希望，马来统治者会议可以在最短的时间内作出议决，因为身为首相，我必须觐见国家元首。”

他今日在瓜拉登嘉楼为登州土团党党所主持开幕仪式后，在新闻发布会上，如是表示。

询及国家元首历史性在任期内退位，是否需要修宪，马哈迪说，国家元首退位程序一切依照宪法进行，所以无需修宪。

当记者问他对国家元首突然宣布退位是否感到惊讶时，马哈迪说，由于早前有各种谣言，所以他并不太惊讶。

“很多人在谈，这些人比陛下更清楚退位原因。”

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不过询及国家元首退位原因时，他则表示不适合发言，交由统治者会议去发表谈话。

“同时，也交由统治者会议新闻处针对今天统治者会议的议决发表声明。”

他劝告民众，遴选新任国家元首是马来统治者会议的权限，民众无权做出任何决定。

“身为平民，我们就接受马来统治者会议的决定。”