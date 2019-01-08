崇正生准带手机·上课时间须放寄存箱 （亚庇7日讯）沙巴最大型独中沙巴崇正中学即将允许学生带手机到学校，但禁止学生在放学前使用，上课时间须把手机放在寄存箱里。

沙巴崇正中学的学生将可以带手机到学校，但是须放在寄存箱里。

（亚庇7日讯）沙巴最大型独中沙巴崇正中学即将允许学生带手机到学校，但禁止学生在放学前使用，上课时间须把手机放在寄存箱里。

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2700寄存箱免费使用

沙巴崇正董事长拿督杨菊明今日在该校开学典礼上指出，该校共有2700个寄存箱供学生免费使用，他们可以在寄存箱置放个人物品，包括手机。

杨菊明表示，学生带手机到学校，方便和家长联络。不过，他称，对对手机的使用，该校设立了严格的规则，包括禁止他们带手机到课室，以及规定只能在放学后使用等。

据了解，该校寄存箱将于近期内开放使用。该校今年共有480名初一新生，全校共有2589学生。

5计划改善设施

杨菊明表示，沙巴崇正董事会将于今年内对学校的5项设施进行改善、提升与增添计划，包括加宽校门以纾缓交通堵塞情况。

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他说，董事会将全面装修杨云活动舞蹈室、更换黄国大楼旧百叶窗为铝制窗、为运动会啦啦队建造5个大本营主架以及为创客实验室添购7台套素质无人机。

加强电脑课程

杨菊明透露，沙巴崇正董事会将于新学年加强电脑课程转型计划，将教导软件改为开放程序编写学习，让学生掌握理论与实践能力。

他说，该校董事会加强教师接受海内外专业课程训练，鼓励教师参加中国海外交流协会主办的短期课程等。

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“董事会将在经济能力许可之下，逐步改善教职员的待遇，让全体教职员站稳脚步，为崇正教育事业奋斗。”