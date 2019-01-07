西甲‧皇马翻船前四不保．巴塞第25次半程冠军 这是皇马本赛季在主场第2次吞败，自2003/04赛季后再次在自家地盘输给皇家索赛德。而在比赛过程中，白衣军团曾经2次向裁判索要点球但遭到无视，导致VAR（视频助理裁判）没能发挥作用，引发外界争论。最终皇马全场处于不利局面下吞败，新年仍旧无法取得开门红。

（西班牙．马德里7日讯）皇家马德里昨日此间上演的西甲第18轮，主场战剩10人下意外以0比2不敌弱旅皇家索赛德，连续2场不胜，跌出前四，只以30分排第5，争冠希望越发渺茫；卫冕冠军“红蓝军团”巴塞罗纳则作客2比1险胜加泰，第25次成为上半程冠军。

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这是皇马本赛季在主场第2次吞败，自2003/04赛季后再次在自家地盘输给皇家索赛德。而在比赛过程中，白衣军团曾经2次向裁判索要点球但遭到无视，导致VAR（视频助理裁判）没能发挥作用，引发外界争论。最终皇马全场处于不利局面下吞败，新年仍旧无法取得开门红。

皇马2次索要点球不果

此役，开场第2分钟，卡塞米罗禁区内鲁莽犯规给了客队点球机会，威廉．何塞一跃而就，帮助索赛德取得1比0领先。

第37分钟，拉莫斯在禁区内抢点被伊利亚拉门迪顶翻，但裁判没有理会，客队逃过一劫。下半场第61分钟，巴斯克斯犯规累积第2张黄卡被罚下，让皇马少一人作战非常被动。

4分钟后，维尼修斯在禁区内被皇家索赛德门将鲁利绊倒，但裁判再次选择“无视”，皇马连续遭遇误判，士气受到严重打击。第83分钟，客队打起反击，威廉．何塞在禁区前沿挑传，帕尔多头球冲顶破门，为皇家索赛德扩大比分，提前锁定胜局。

梅西连续4年攻入新年首球

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另一边厢，巴塞客战凭藉梅西和苏亚勒各进一球下，助队在加泰身上全取3分，豪取5连胜积40分坐稳榜首，以5分优势领跑。过去，红蓝军团赢下冬季冠军，最终夺冠率达到62.5%。

此外，梅西已经连续4年为巴塞攻入新年首球，他本赛季与苏亚勒联手贡献28球，比其他16支西甲球队都多，包括深陷泥沼的皇马。

当天另一场比赛，老二“床单军团”马德里体育会在客场1比1战平第3名的“南方公牛”塞维利亚，耶德尔在第37分钟为主队首开纪录，半场前格列兹曼自由球破门为马体会扳平，最终两队带走1分。