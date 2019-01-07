橙红罪犯服照片曝光．鲁尼在美曾醉酒被捕 据英媒报道，前英格兰国家队队长、前曼联名将鲁尼在去年12月16日时被美国警方逮捕，效力美国职业大联盟华盛顿特区联队的他当时从沙地阿拉伯飞回华盛顿，而由于他在飞机上饮酒，导致抵达机场后在神志不清的情况下辱骂他人，因此惹祸。

鲁尼去年12月时曾在“公开场合醉酒并辱骂他人”的罪行被美国警方逮捕，他身穿美国标志性的橙红色罪犯服装的大头照在近日被英媒曝光。（图：美联社）

（美国．纽约7日讯）原来鲁尼在去年12月时曾因“在公开场合醉酒并辱骂他人”的罪行被美国警方逮捕。

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据英媒报道，前英格兰国家队队长、前曼联名将鲁尼在去年12月16日时被美国警方逮捕，效力美国职业大联盟华盛顿特区联队的他当时从沙地阿拉伯飞回华盛顿，而由于他在飞机上饮酒，导致抵达机场后在神志不清的情况下辱骂他人，因此惹祸。

最终，鲁尼支付了25美元（约102令吉）的罚金和91美元（约374令吉）的诉讼费，并且在不需要缴纳保释金的情况下被释放，但必须在1月24日出席庭审。而鲁尼身穿美国标志性的橙红色罪犯服装还被媒体曝光，真是丢脸丢到家。

按照美国法律，在公开场合醉酒属于第四等级的轻微犯罪，而鲁尼的发言人表示，鲁尼在飞行的过程中服用了一些安眠药，此外还喝了一些酒，因此在抵达机场时才会神志不清。

华盛顿联队：纯属个人失误

针对鲁尼被逮捕一事，华盛顿特区联队的发言人也进行了表态：“我们清楚鲁尼在去年12月时曾被逮捕，我们理解媒体对这种事情的兴趣，但我们相信这只是鲁尼的个人失误，我们将会内部处理此事，不会就此事进行更多评论。”

对于鲁尼来说，25美元的罚金实在是不值一提，他在美国职业大联盟的年薪为278万美元（约1140万令吉），因此只需要工作4分43秒就能挣到25美元。

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另外，鲁尼醉酒惹祸已不是什么新鲜事，他在2017年9月时就曾因醉酒驾驶被停牌2年及判100小时的社会服务令，只是想不到如今33岁的他仍死性不改。