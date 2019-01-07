中金：中国今年将再降准100至200个基点 人行上周五宣布普降存款准备金率100个基点，其中1月15日和1月25日分别下调50个基点，此次降准将净释放流动性人民币8000亿。

（中国‧北京7日讯）中国“国家队”救市主力之一的中金公司发布报告，预计人行2019年内还将降准100至200个基点。

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人行上周五宣布普降存款准备金率100个基点，其中1月15日和1月25日分别下调50个基点，此次降准将净释放流动性人民币8000亿。

虽然这是2017年以来的第六次实质意义上的“降准”，但却是2016年2月以来的首次字面意义上的“全面降准”。

中金表示，考虑到内需外需增长均面临较大挑战，此次降准旨在为实体经济提供流动性支持。此外，降准也有助于弥补春节长假前的流动性缺口。往前看，该行预计2019年内还将降准100至200个基点。

同时，人行公开市场操作（OMO）利率也大概率下调。此外，虽然此次降准临近春节，该行仍不排除节前再次动用“临时准备金动用安排”（CRA）或通过其他操作较大规模补充流动性的可能性。

人行称，此次降准将净释放流动性人民币8000亿。虽然货币政策操作仍具有较大的灵活性，最终释放的流动性总量可能高于或不及这个数字，但此次全面降准的信号意义较为明确，即货币政策继续向“稳增长”倾斜。

人行还表示，第一季度到期的中期借贷便利（MLF）将不再续做，据中金跟踪，MLF于第一季度到期量达人民币1.2兆元。考虑到此次普降共释放流动性约人民币1.5兆元，人行可能会增加其他的再贷款工具存量，如最近刚推出的定向中期借贷便利（TMLF）。

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值得注意的是，自2018年4月人行开始通过降准置换MLF以来，MLF余额累计增加人民币9,000亿。与之形成反差的是，2018年4月和10月两次降准名义上替换的MLF金额合计应达人民币1.35兆元。

中金公司是中国国际金融有限公司的简称，是中国第一家中外合资投资银行，即证券公司，是标准的国家队。主要负责股本与债务发行承销、财务顾问。中金发布的金融报告具参考价值。