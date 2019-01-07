史上最年轻任内退位·原任元首创数历史 原任国家元首苏丹莫哈末五世上任5年任期未满就宣布退位，是国家独立61年来，史上第一位在任内退位的国家元首。

（吉隆坡7日讯）原任国家元首苏丹莫哈末五世上任5年任期未满就宣布退位，是国家独立61年来，史上第一位在任内退位的国家元首。

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除了上任5个月内病逝的第二任国家元首雪兰莪州苏丹希沙慕丁沙，苏丹莫哈末五世是史上任期第二短的国家元首，只有2年24天或754天。

苏丹莫哈末五世于2017年4月24日加冕登基成为第十五任国家元首，陛下于2008年就已经离婚，并且在登基当时没有再娶，所以也是我国史上第一位单身的国家元首。

于1969年10月6日出生的苏丹莫哈末五世47岁正式登基，缔造我国东南亚国家史上最年轻元首的记录。

苏丹莫哈末五世也是第一位在任内见证我国“变天”的国家元首，经历了国阵和希望联盟2个朝代的政府。

陛下登基时还是国阵执政，2017年5月9日全国大选后改朝换代，见证了国阵政府与希盟政府和平交接政权。