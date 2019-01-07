伊党：尤其是亲希盟网民．“污衊王室者未被对付” 伊斯兰党宣传主任纳斯鲁丁说，许多已经污衊王室名声的个人或部落客，尤其是亲希盟的网民，未见当局对这些人采取法律行动。

（吉隆坡7日讯）伊斯兰党宣传主任纳斯鲁丁说，许多已经污衊王室名声的个人或部落客，尤其是亲希盟的网民，未见当局对这些人采取法律行动。

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他今日在社交网脸书发文告指出，虽然人们已针对污衊王室的言论向警方投报，但他们似乎享有有罪不控的权利。

质疑当局选择性逮捕

他说，直到有一名网民诽谤了首相，则在2018年5月被逮捕；另外东马有人批评了砂拉越州某区州议员，便遭到警方扣捕及查办数日。

他质疑的是，为何有关当局选择性的逮捕，却放任了那些污衊王室或国家元首的人，他们是否获得高层人士的“照顾”？“这难道是所谓的言论自由吗？”

他说，污衊王室的人其实可在1998年通讯及多媒体法令下被控。

他强调，执法单位不应向任何污衊国家元首、王室的人作出妥协。

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他披露，自2018年5月9日起，许多人在社交媒体使用粗俗、色情和没教养的字眼和讯息污衊了国家元首及州苏丹，而最新案例是署名Eric Liew的网名，也是Cisco的职员侮辱了原任国家元首，伤透了大马人民的心和穆斯林的感受。