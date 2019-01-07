亚洲杯．球队近33年首负印度．泰国痛炒主帅 泰国在本届亚洲杯首轮惨败印度，如此屈辱让泰国举国上下难以接受，因此泰国足总立即解雇65岁的塞尔维亚主帅拉耶瓦茨。事实上，泰国足总能如此迅速做出决定，预计是因他们此前已有换帅的念头。

（阿布扎比7日讯）在泰国以1比4惨败印度后，泰国足总立即宣布主帅拉耶瓦茨下课，后者也因此成为历史上首位在亚洲杯首轮率队输球后就被解雇的教头。

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泰国在本届亚洲杯首轮惨败印度，如此屈辱让泰国举国上下难以接受，因此泰国足总立即解雇65岁的塞尔维亚主帅拉耶瓦茨。事实上，泰国足总能如此迅速做出决定，预计是因他们此前已有换帅的念头。

泰国在去年的铃木杯东南亚足球赛半决赛不敌大马，卫冕失败后，泰国球迷已纷纷呼吁拉耶瓦茨下课，但泰国足总基于亚洲杯即将开踢，因此并未做出换帅的决定。

但是，当泰国在33年以来首次不敌印度后，泰国足总坐不住了，狠下心来向拉耶瓦茨说再见。

在拉耶瓦茨下课后，泰国足总委任助教锡里萨克成为暂代主帅，他们在网上发表声明表示：“对于国家队以1比4不敌印度的结果，国家队、工作人员及教练团的全体人员将负起责任。”

“我们知道全国球迷对这个成绩感到失望，我们在此宣布终止主帅拉耶瓦茨的合同，任命锡里萨克成为暂代主帅。最后，我们要感谢拉耶瓦茨的努力和贡献，祝他和他的团队未来能顺利。”