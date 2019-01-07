方天兴：受邀出席发放仪式·关中盼获特别拨款 关丹中华中学董事长丹斯里方天兴透露，关中有受邀出席独中特别拨款发放仪式，期望到时会有好消息。

方天兴：关中今年顺利达成完整的“三三学制”流程及目标，即三年初中，三年高中。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹7日讯）关丹中华中学董事长丹斯里方天兴透露，关中有受邀出席独中特别拨款发放仪式，期望到时会有好消息。

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他说，政府是订于于本月11日，在新纪元大学学院举行移交1200万令吉特别拨款给62所独中仪式，关中除了受邀出席外也有呈上资料给教育部，因此希望当天能接获期盼的好消息。

也是华总会长的方天兴，是于今早在关丹出席关中开学礼，在会上致词时透露这项消息。

他对联邦政府首次拨出1200万令吉给国内所有独中的新政策表示认同和支持。

“至于拨款的分配放发方面，教育部副部长张念群表明已经通过董总先进行内部讨论，再交给教育部，而董总也已呈交了有关建议。”

他认为，政府的这项安排及拨款，显示出政府在朝向承认统考文凭进程中，一个非常重要和具意义的起点与先例。

关中迎120新生

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另一方面，他透露，关中今年的新生比去年开学时的106人，增加了14人，共120人，但还是照样开3班。

他说，包括校长在内，关中目前共有62名教师，再加上12名助理、舍监、守卫、清洁和校工，共86人。校方也准备再增加一些教师。

方天兴表示，关中今年顺利达成完整的“三三学制”流程及目标，即3年初中及3年高中。关中的高中三学生，亦将于今年首次报考高中统考，同时也是关中首次同时和全面报考初中和高中统考。