亚洲杯．印度挫泰摘55年首胜．澳洲卫冕首步踏不响 身为亚洲排名第2的球队，澳洲在B组以头名出线似乎没有太大的悬念，但在经过首轮争夺，卫冕冠军竟然在B组垫底。世界排名第41的澳洲在小组赛首轮对垒世界排名第109的约旦，袋鼠军团虽有高达78%的控球率，且射门次数比对手多出9次，但就是无法攻破约旦37岁老门将阿梅尔的五指关。

（阿布扎比7日讯）本届亚洲杯足球赛的比赛第二日有两大爆点，卫冕冠军“袋鼠军团”澳洲意外以0比1不敌世界排名比自己低68位的约旦，而印度则以4比1大胜泰国，收获55年以来在亚洲杯决赛圈的首胜。

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身为亚洲排名第2的球队，澳洲在B组以头名出线似乎没有太大的悬念，但在经过首轮争夺，卫冕冠军竟然在B组垫底。世界排名第41的澳洲在小组赛首轮对垒世界排名第109的约旦，袋鼠军团虽有高达78%的控球率，且射门次数比对手多出9次，但就是无法攻破约旦37岁老门将阿梅尔的五指关。

阿梅尔屡屡挡下澳洲射门

虽然在第26分钟为约旦破门的阿纳斯巴尼是致胜功臣，但阿梅尔也功不可没，左扑右挡，且在比赛临近结束时面对对手连续3次进攻做出两次扑救，力保球队不失球。

而在B组另一仗，叙利亚与巴勒斯坦战成0比0，因此取得开门红的约旦以3分居首、叙利亚和巴勒斯坦以1分分列第2、第3，澳洲0分垫底。

在A组，印度凭藉切特里梅开二度和塔帕及拉尔佩赫卢阿破门，收获一场酣畅淋漓的大胜。

近年进步明显的印度目前世界排名为第97，而东南亚球队泰国的世界排名是第118名，两队实力基本没有太大的差距，但印度凭藉34岁老将切特里在上下半场各入一球，于过去55年以来首次在亚洲杯决赛圈取胜。

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由于东道主阿联酋在前一天以1比1战平巴林，因此成功打响首炮的印度以3分占据榜首、巴林和阿联酋积1分分列第2、第3，泰国0分垫底。

切特里国家队进球数超梅西

切特里在此役打入其国家队生涯的第66和67球，国家队进球数在现役球员中已超越其偶像梅西（65球），仅次于罗那多（85球）。

切特里曾效力葡萄牙体育的二线队，目前是印度球队班加罗尔的球员，他的父母曾是职业球员，因此在耳濡目染之下，他从小就接触足球运动。由于年龄增长，切特里在最近的多场热身赛都没有上阵，但如今在重要比赛中首发，他还是证明了其价值，因此印度能在本届亚洲杯走得多远，他的发挥是一大关键。