经济缓和伤中国需求‧三星电子第四季获利料下滑 韩国三星电子季度营业利润料两年来首次下降，因关键市场--中国的经济放缓，损及对该公司产品的需求。

（图：法新社）

（首尔7日讯）韩国三星电子季度营业利润料两年来首次下降，因关键市场--中国的经济放缓，损及对该公司产品的需求。

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若全球最大的半导体及智能手机厂商--三星电子公布的业绩黯淡，将令投资者更加惴惴不安。此前，苹果已调降季度营收预估，将之归咎于中国市场的iPhone销售放缓。

三星定于1月8月发布第四季业绩初估，路孚特数据显示，当季营业利润料较上年同期下降12%至13.3万亿韩元（118.5亿美元）。

分析员说：“中国市场需求低迷，将进一步驱动三星电子在当地的芯片销售下降。而且，中国整体智能手机市场停滞并正在下滑，不仅苹果受影响，三星也是。”

三星第四季营收预计下滑5%，受到记忆体芯片出货下降拖累。三星电子在去年10月削减了2018年资本支出，结束两年来对芯片的大手笔投资，因全球智能手机市场放缓。

这股逆风持续在第四季打击整个行业。根据分析公司Counterpoint Research，第三季全球最大智能手机市场中国总销量下滑了8%。

三星电子的全球智能手机业务也没有幸免，路孚特数据显示，预计该部门第四季获利下降五分之一。

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三星在中国智能手机市场份额不到1%，苹果占9%。但包括中国华为的手机在内，许多厂商的智能手机都采用三星的记忆体和处理器芯片，这些芯片业务占三星获利的四分之三以上，占营收的约38%。

由于智能手机市场形势欠佳，第四季三星芯片业务的整体营业利润预计较上年同期下滑3.7%至10.5万亿韩元。

三星记忆体芯片出货量第四季平均下降10%。

前路将面临更坎坷

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分析师表示，苹果和三星的困境预示，随着中国经济增长减速以及中美贸易战雪上加霜，全球性企业的处境将更加艰难。

中国是韩国芯片生产商的主要市场。2018年1-11月，以三星和SK海力士为主的韩国芯片生产商约41%的产品出口至中国。

Refinitiv数据显示，三星的获利预计在2019年下降，因上述疲弱态势持续。

第四季动态随机存取记忆体（DRAM）价格下降10%。NAND快闪记忆体（闪存）价格下滑了15%。

DRAMeXchange预计，第一季记忆体晶片（存储器芯片）价格将平均下滑10%。