亚洲杯．神秘之师强势不再．沙地放眼响首炮 虽然沙地阿拉伯近2届亚洲杯皆止步小组赛，但在阿根廷名帅皮齐率领下，沙地球员表现进步不少，去年还将数名球员外租西班牙接受欧洲足球陶冶，随后在世界杯取得近24年的赛事首胜。不过沙地近期表现不佳，仅战胜也门，并曾输给巴西，其余4场则和局收场。

（阿布扎比7日讯）亚洲杯小组赛首轮周二进行2场赛事，当中D组西亚劲旅沙地阿拉伯将对阵“神秘之师”朝鲜，在双方近况皆不佳下，实力更胜一筹的沙地阿拉伯应能取得开门红。

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虽然沙地阿拉伯近2届亚洲杯皆止步小组赛，但在阿根廷名帅皮齐率领下，沙地球员表现进步不少，去年还将数名球员外租西班牙接受欧洲足球陶冶，随后在世界杯取得近24年的赛事首胜。不过沙地近期表现不佳，仅战胜也门，并曾输给巴西，其余4场则和局收场。

至于朝鲜虽近2届皆成功晋级亚洲杯，但已非2010年勇闯世界杯的神秘之师，如今该队世界排名已掉出100名之外，早前东亚锦标赛遭香港逼和，最终无缘决赛圈，近2场友谊赛1和1负，其中以0比4惨败巴林，如今对上实力更上一层楼的沙地情况将更惨烈。

越南战伊拉克难讨好

E组前亚洲杯冠军伊拉克将对决铃木杯冠军越南。虽然越南贵为东南亚老大，去年在青年赛表现出色，并已2年未尝败绩，但伊拉克实力比起之前的对手明显更强，近3届亚洲杯皆踢进淘汰赛，近5场比赛仅输给阿根廷，状态不俗。