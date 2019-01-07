英联赛杯半决赛．矢破10年冠军荒．热刺要演屠狮大会 如果热刺想终结10年无冠的尴尬，那就必须把握先主后客的优势，力争首回合带走胜利；切尔西则是放眼4个赛季后再闯进决赛，他们也想要向对手报回本季联赛落败的一箭之仇。1个多月前，蓝狮联赛客场以1比3惨败热刺，吞下赛季首败。

凯恩最近脚风非常顺，是热刺前场最重要的进攻点，让切尔西不得不提防。（法新社照片）

（英国．伦敦7日讯）周中英联赛杯半决赛首回合，托登罕热刺主场迎战“蓝狮”切尔西，既是“伦敦德比”，又是强强对决，让人无比期待。

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如果热刺想终结10年无冠的尴尬，那就必须把握先主后客的优势，力争首回合带走胜利；切尔西则是放眼4个赛季后再闯进决赛，他们也想要向对手报回本季联赛落败的一箭之仇。1个多月前，蓝狮联赛客场以1比3惨败热刺，吞下赛季首败。

自从2007/08赛季夺冠后，热刺已经许久没有捧起奖杯，期间曾经2次杀入决赛，最近一次是在2014/15赛季，正好对上切尔西，但却落败与冠军插肩而过。

从近况来看，热刺近10场各项赛事取得8胜1和1负，包括前几天在英足总杯第3圈7球血洗特兰梅尔，状态火爆，尤其是锋线双子星凯恩和孙兴慜，两人进球助攻不断，成了球队可靠火力。

赛前，中场大将阿里放话要带领热刺赢得久违的奖杯，他说：“我们渴望赢得冠军奖杯，这是我们努力的目标。我们一直发挥得很好，近几年来我们已经走得很远，球队拥有一套实力强大的阵容。”

蓝狮面临伤病麻烦

对比起来，切尔西已经连续4场保持不败（3胜1和），且近3场都零封对手。不过，该队目前面临不少伤病问题，主要是前场两位边锋威廉和佩德罗都受伤，如果未能及时伤愈，就只剩下健康的阿扎尔和18岁小将奥多伊可用。

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所幸的是，莫拉塔在上一场英足总杯第3圈对阵诺丁汉森林时梅开二度，成功找回状态，贡献2次助攻的奥多伊也功不可没。因此，蓝狮主帅萨里应会让莫拉塔继续首发，再让阿扎尔和奥多伊辅助撑起锋线，而在科瓦治伤痊愈复出后、将联手轮休回归的若日尼奥和坎特坐镇中场。

纸上谈兵，热刺近段时间除了大意输给沃尔弗罕普敦，对上实力不如自己的球队，都能收获大胜，尤其是屡屡在上半场快速破僵领先，使切尔西不得不提防，避免过早处于落后局面。

蓝狮则进攻能力疲软，已经10场比赛未能单场攻入2球以上，届时面对热刺稳固的防守难上加难。