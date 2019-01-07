优步售新加坡汽车租赁公司 优步（Uber）将其新加坡汽车租赁子公司Lion City Rentals卖给了一家合资公司，进一步剥离了当地业务。

（图：法新社）

（新加坡7日讯）优步（Uber）将其新加坡汽车租赁子公司Lion City Rentals卖给了一家合资公司，进一步剥离了当地业务。

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虽然Lion City Rentals的售价未获披露，但报道称，该业务价格大约为3.5亿新币（2.57亿美元），包括约8,000辆汽车；WayDrive还将接手Lion City的150名员工以及租用的场所。

在亚洲约租车巨头Grab收购了其美国竞争对手优步的区域业务后，新加坡监管机构去年因为反托辣斯问题，向优步和Grab开出了1,300万新元的罚单。优步还被责令将Lion City Rentals运营的车辆出售给任何一个提出合理报价的潜在竞争对手。

WayDrive是Motorway Group和Toh Motors的合资企业。Motorway表示，目前有在讨论为Grab和新加坡最新约租车服务公司Go-Jek提供汽车，情况可能会在两到三周内变得更清晰。