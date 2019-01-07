难应对下波衰退‧IMF示警：全球没有作好准备 国际货币基金组织（IMF）一位高管警告称，世界最大的一些国家的领导人没有准备好应对全球经济严重放缓的后果，这是危险的。

（美国‧纽约7日讯）国际货币基金组织（IMF）一位高管警告称，世界最大的一些国家的领导人没有准备好应对全球经济严重放缓的后果，这是危险的。

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IMF第一副总裁利普顿警告称，尤其是各国政府将发现很难使用财政或货币措施来应对下一次衰退，而中央银行互换额度等跨境支持机制已遭到破坏。

他说：“下一次衰退即将来临，我们还没有做好必要的应对准备……甚至还不如2008年上一次危机时准备得充份。”

他是在亚特兰大举行的美国经济协会（American Economic Association）年会的间隙发表上述谈话他表示：““鉴于这种情况，各国应注意保持经济平稳发展、建立缓冲机制，不要相互争斗。”

在最近于去年10月作出的预测中，IMF预计今年全球经济增长3.7%。但IMF本月晚些时候将发布最新预测，利普顿承认增长前景受到贸易紧张、政策缺陷和亚洲经济疲软的削弱。

利普顿说：“中国经济显然已在放缓——我们认为中国的增长势必放缓，但防止其以危险的方式减速是一个重要目标。”

经济减速不仅限于亚洲

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他并指出，这种减速将是“非常广泛的，而不仅限于亚洲”。

最近几周，对增长前景变暗的担忧、加之利率上升，导致股市大幅下跌。上周五在亚特兰大的会议上，联储局主席杰鲍威尔试图淡化这一问题时表示“美国数据似乎有望在新一年保持良好势头”。他承诺，联储局将以“耐心”的方式来收紧货币政策。

另外，白宫经济顾问库德洛在会议上向参会的约1万3000名经济学家表示，“经济没有衰退的迹象”。他奉劝经济学家忽略华尔街的波动。

然而，一些知名经济学家指出，新的悲观投资者“叙事”可能会自我强化。

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耶鲁大学教授及诺奖得主席勒说：“突然间，市场的反应就好像是出现了加息危机。”

他指出，虽然联储局几年来一直在加息，但投资者现在才对此做出反应。