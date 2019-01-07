贸易战蒙阴影．国际电子展中企转低调 去年，中国电信巨头华为一名高管在CES上发表主题演讲，期间对美国电信龙头AT＆T以国安为由取消出售华为手机的计划予以抨击。根据议程，本次将不会有中国技术高管发表主题演讲。去年底，华为财务长、创办人任正非的女儿孟晚舟，涉违反制裁伊朗的禁令，在加拿大被捕，目前正等待引渡至美国。

（美国．拉斯维加斯7日美联电）2019年国际消费电子展（CES）星期日在美国拉斯加斯登场，其中中国快速发展和不断扩大的科技业仍是全场亮点。不过在中美贸易战和美国对中国电子产品日趋警戒的背景下，中国企业在这场年度电子产品盛事显得相对低调。

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去年，中国电信巨头华为一名高管在CES上发表主题演讲，期间对美国电信龙头AT＆T以国安为由取消出售华为手机的计划予以抨击。根据议程，本次将不会有中国技术高管发表主题演讲。去年底，华为财务长、创办人任正非的女儿孟晚舟，涉违反制裁伊朗的禁令，在加拿大被捕，目前正等待引渡至美国。

参展中企比去年减20%

根据香港《南华早报》追踪登记数据，中企今年参展商数量比去年减少20%，但在4500参展商当中仍占超过四分一，数量仅次于美国。不过，一些中国大公司显然比过往低调许多。

互联网公司百度去年还举办了一场华丽的活动宣传自动驾驶软件，但今年的展示摊位显得较为保守。电子商务巨头阿里巴巴也不像去年有户外大型帐篷，而是透过静态的会议向商业伙伴推销其语音助手。而手机制造商小米则直接缺席。

观察人士认为，尽管没有中国公司直接提到美中紧张局势，但很难忽视当下的地缘政治背景所造成的影响。美国和中国早前相互加征总值数十亿美元关税，但特朗普扬言将对更多中国商品追加关税。美国也在考虑新的出口限制，锁定中国希望取得进展的行业，例如人工智能和机器人技术。

CES主办方淡化贸易紧张

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不过，多个中国参展商仍积极对外展销自家创新产品。走过52年历史的CES主办单位亦淡化贸易紧张局势，并称他们曾在1980年代面临美日贸易摩擦的冲击，惟最终都能安然渡过。

组织展览的消费者技术协会执行长沙皮罗表示：“当时日本占尽版面，美国那时候也像现在一样感到恐慌。”不过随着1991年日本泡沫经济爆发，科技产业开始长期缓慢下滑，这种状况才告终。

他说：“后来日本公司不再创新，公司也开始合并……这些事情是无常的。所以我不会因此失眠。”

沙皮罗也认为，美中贸易争端和孟晚舟事件未影响中国公司出席率，反称主因还是大公司扩大展览摊位数量挤压中国小公司参展率。

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过去几年，中国科技公司加入美国、韩国和日本的行列，利用CES发表令人振奋的新兴电子产品。中国企业也开始与国际合作伙伴和供应商建立联系，例如海信和中国互联网应用服务企业TCL等电子公司，他们都开始积极寻求在北美销售产品的机会。美国笔记本电脑市场要角联想也正在推销其他互联网设备。

海信美国公司营销负责人奈思林表示，今年海信在提升品牌知名度上大有斩获。获腾讯投资的中国电动汽车制造商拜腾星期日表示，将推出“世上最直觉的汽车界面”。被誉为中国版Siri或Alexa的AI公司科大讯飞（iFlytek）也计划展示在语音识别和实时翻译服务上的最新进展。（拉斯维加斯7日美联电）2019年国际消费电子展（CES）星期日在美国拉斯加斯登场，其中中国快速发展和不断扩大的科技业仍是全场亮点。不过在中美贸易战和美国对中国电子产品日趋警戒的背景下，中国企业在这场年度电子产品盛事显得相对低调。

去年，中国电信巨头华为一名高管在CES上发表主题演讲，期间对美国电信龙头AT＆T以国安为由取消出售华为手机的计划予以抨击。根据议程，本次将不会有中国技术高管发表主题演讲。去年底，华为财务长、创办人任正非的女儿孟晚舟，涉违反制裁伊朗的禁令，在加拿大被捕，目前正等待引渡至美国。

参展中企比去年减20%根据香港《南华早报》追踪登记数据，中企今年参展商数量比去年减少20%，但在4500参展商当中仍占超过四分一，数量仅次于美国。不过，一些中国大公司显然比过往低调许多。

互联网公司百度去年还举办了一场华丽的活动宣传自动驾驶软件，但今年的展示摊位显得较为保守。电子商务巨头阿里巴巴也不像去年有户外大型帐篷，而是透过静态的会议向商业伙伴推销其语音助手。而手机制造商小米则直接缺席。

观察人士认为，尽管没有中国公司直接提到美中紧张局势，但很难忽视当下的地缘政治背景所造成的影响。美国和中国早前相互加征总值数十亿美元关税，但特朗普扬言将对更多中国商品追加关税。美国也在考虑新的出口限制，锁定中国希望取得进展的行业，例如人工智能和机器人技术。

CES主办方淡化贸易紧张不过，多个中国参展商仍积极对外展销自家创新产品。走过52年历史的CES主办单位亦淡化贸易紧张局势，并称他们曾在1980年代面临美日贸易摩擦的冲击，惟最终都能安然渡过。

组织展览的消费者技术协会执行长沙皮罗表示：“当时日本占尽版面，美国那时候也像现在一样感到恐慌。”不过随着1991年日本泡沫经济爆发，科技产业开始长期缓慢下滑，这种状况才告终。

他说：“后来日本公司不再创新，公司也开始合并……这些事情是无常的。所以我不会因此失眠。”

沙皮罗也认为，美中贸易争端和孟晚舟事件未影响中国公司出席率，反称主因还是大公司扩大展览摊位数量挤压中国小公司参展率。

过去几年，中国科技公司加入美国、韩国和日本的行列，利用CES发表令人振奋的新兴电子产品。中国企业也开始与国际合作伙伴和供应商建立联系，例如海信和中国互联网应用服务企业TCL等电子公司，他们都开始积极寻求在北美销售产品的机会。美国笔记本电脑市场要角联想也正在推销其他互联网设备。

海信美国公司营销负责人奈思林表示，今年海信在提升品牌知名度上大有斩获。获腾讯投资的中国电动汽车制造商拜腾星期日表示，将推出“世上最直觉的汽车界面”。被誉为中国版Siri或Alexa的AI公司科大讯飞（iFlytek）也计划展示在语音识别和实时翻译服务上的最新进展。（拉斯维加斯7日美联电）2019年国际消费电子展（CES）星期日在美国拉斯加斯登场，其中中国快速发展和不断扩大的科技业仍是全场亮点。不过在中美贸易战和美国对中国电子产品日趋警戒的背景下，中国企业在这场年度电子产品盛事显得相对低调。

去年，中国电信巨头华为一名高管在CES上发表主题演讲，期间对美国电信龙头AT＆T以国安为由取消出售华为手机的计划予以抨击。根据议程，本次将不会有中国技术高管发表主题演讲。去年底，华为财务长、创办人任正非的女儿孟晚舟，涉违反制裁伊朗的禁令，在加拿大被捕，目前正等待引渡至美国。

参展中企比去年减20%根据香港《南华早报》追踪登记数据，中企今年参展商数量比去年减少20%，但在4500参展商当中仍占超过四分一，数量仅次于美国。不过，一些中国大公司显然比过往低调许多。

互联网公司百度去年还举办了一场华丽的活动宣传自动驾驶软件，但今年的展示摊位显得较为保守。电子商务巨头阿里巴巴也不像去年有户外大型帐篷，而是透过静态的会议向商业伙伴推销其语音助手。而手机制造商小米则直接缺席。

观察人士认为，尽管没有中国公司直接提到美中紧张局势，但很难忽视当下的地缘政治背景所造成的影响。美国和中国早前相互加征总值数十亿美元关税，但特朗普扬言将对更多中国商品追加关税。美国也在考虑新的出口限制，锁定中国希望取得进展的行业，例如人工智能和机器人技术。

CES主办方淡化贸易紧张不过，多个中国参展商仍积极对外展销自家创新产品。走过52年历史的CES主办单位亦淡化贸易紧张局势，并称他们曾在1980年代面临美日贸易摩擦的冲击，惟最终都能安然渡过。

组织展览的消费者技术协会执行长沙皮罗表示：“当时日本占尽版面，美国那时候也像现在一样感到恐慌。”不过随着1991年日本泡沫经济爆发，科技产业开始长期缓慢下滑，这种状况才告终。

他说：“后来日本公司不再创新，公司也开始合并……这些事情是无常的。所以我不会因此失眠。”

沙皮罗也认为，美中贸易争端和孟晚舟事件未影响中国公司出席率，反称主因还是大公司扩大展览摊位数量挤压中国小公司参展率。

过去几年，中国科技公司加入美国、韩国和日本的行列，利用CES发表令人振奋的新兴电子产品。中国企业也开始与国际合作伙伴和供应商建立联系，例如海信和中国互联网应用服务企业TCL等电子公司，他们都开始积极寻求在北美销售产品的机会。美国笔记本电脑市场要角联想也正在推销其他互联网设备。

海信美国公司营销负责人奈思林表示，今年海信在提升品牌知名度上大有斩获。获腾讯投资的中国电动汽车制造商拜腾星期日表示，将推出“世上最直觉的汽车界面”。被誉为中国版Siri或Alexa的AI公司科大讯飞（iFlytek）也计划展示在语音识别和实时翻译服务上的最新进展。

苹果特殊方式“参展”

尽管CES是全世界最大的消费性电子展之一，但苹果还是如同过去一样“高傲”地缺席了。

苹果本身没有参与CES展会，但还是在会场周遭刷一下存在感。其中有外媒就刊出了一张苹果在CES展上外的大型广告，写着“发生在你iPhone上的东西，只会留在你的iPhone上。”，并附上了苹果的隐私权保护政策网址。

苹果这则广告的诉求很简单，就是要宣传iOS系统是如何地保障用户隐私，以及不轻易将用户资料外泄给第三方。

不过，苹果也将会在CES上透过合作伙伴发布一些消息。

三星周日宣布，旗下2018年与2019年推出的电视机种，将会新增一个全新设计的App，让用户可以观看苹果iTunes的电影与电视影音内容，这将成为苹果第一次在Windows电脑以外的硬体装置，上架自己的娱乐内容。

美政府停摆波及CES

由于白宫因美墨筑墙预算杠上国会，使部分政府机关停摆，令今年的CES部分活动受到影响。

主办单位上周六表示，一些原定于前往CES发表演讲的官员因政府停摆“被迫休假”，无缘在会上亮相。

除了美国联邦通讯委员会（FCC）主席阿吉．派之外，至少9名来自联邦贸易委员会、环保署、食品药品管理局和国土安全部的官员的行程已被取消。

CES主办单位表示，运输部长赵小兰可能在周三登场发表主题演讲，届时将介绍联邦政府推进无人机技术和自动驾驶汽车的举措。

美国政府部分单位自去年12月22日以来停摆，只有重要员工必须继续工作。

拜腾推出“未来方向盘”

专攻电动汽车市场的拜腾在今年的CES上公布了计划于今年实现量产的BYTON M-Byte车型，其中最大亮点包括环抱式中控台、48英寸共享全面屏和中央触控屏。

该车继承了BYTON M-Byte横跨中控台的巨大显示屏设计，并在其基础上加大了显示屏尺寸，达到了惊人的48英寸，几乎等同于一般家用的液晶电池尺寸大小。同样，BYTON Concept也继承了方向盘镶嵌屏幕的设计，并进一步完善了这块屏幕的功能，使其功能更为丰富，作用更为突出。

该公司指出，屏幕的位置经过反复论证，不会影响驾驶员视线。此外，屏幕可以根据环境光照的变化来调整明暗度，加上特别设计的内容界面，以确保不会干扰驾驶员。这一全球首创的车内全面屏将满足所有车规级安全标准和所有目标市场的碰撞标准。

该车型将于2019年正式上市，起价为4万5000美元（约18.5万令吉）。

李开复：美中创新领域各有优势

Google前大中华区总裁李开复表示，美中在创新领域各有优势。他说：“美国的实力在拥有厉害的技术专家、大学、学者，和经验丰富的人士；中国则有比较大的市场、更多的数据，以及非常顽强和勤奋的企业家。”

不过，随着美中贸易争端日益恶化，他对更具协作性的方法的乐观态度不再，并认为“只是一个梦”。