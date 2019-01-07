国际电子展展出8K超高清量子电视‧超高速5G网络也登场 CTA市场研究副总裁科宁表示：“当前的消费性电子领域拥有许多令人振奋的产品。我们正快速走向消费科技的新时代。”

（美国．拉斯维加斯7日美联电）2019年国际消费电子展主办单位美国消费科技协会（CTA）表示，尽管全球科技领域受到网络安全和隐私信任问题的冲击，但美国对电子产品的热忱度有增无减。该组织看好美国今年电子产品的零售收入将高达3980亿美元（约1.6兆令吉），创下历史新高。

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CTA市场研究副总裁科宁表示：“当前的消费性电子领域拥有许多令人振奋的产品。我们正快速走向消费科技的新时代。”

在星期日拉开序幕的CES将展出一系列黑科技产品，当中包括8K超高清量子电视、超高速5G网络，以及一系列诸如亚马逊Alexa的智能语音助理。

CTA预测，美国手机、音箱、智能居家产品、无人机、无人驾驶和串流媒体服务的营收将进一步上涨。

于1月8日至11日在拉斯维加斯登场的CES是全球最大规模的消费类电子产品展，各大新创公司将展示自家覆盖多个领域的创新产品，包括娱乐、保健、运输、农业和体育等，让消费者先睹为快。

有指公众对新技术的信任和其他因素的担忧，可能会使这个炙手可热的领域的增长降温。

美国研究机构“Technalysis Research”首席分析师奥唐纳说：“我认为今年会是科技领域面对消费者信任挑战的一年。”

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智能居家产品成美民众新宠

根据CTA预测，智能居家产品将成为美国民众今年的新宠。去年智能居家产品创收在美国取得亮眼的表现，预计今年将进一步攀升。

该组织预测，预计今年将售出近3700万台亚马逊Echo和谷歌Homes等智能音箱，较去年增长5%。与此同时，智能门铃、智能恒温器和智能开关的销售量也预计比去年增加23%。

不过，该组织警告，中美贸易摩擦若进一步升级，可能会造成影响。中国是全球最大电子产品生产国，关税战恐促使产品价格上涨，损害消费市场。

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今年预计将受到热捧的电子产品还包括无线入耳式耳机、智能手机和无人机。电视机的销售量预计高达4200万部，较去年减少1%。

CTA指出，包括Spotify等视频和音乐流媒体服务在内的美国科技业总收入今年料增长3.9%，至创纪录的3980亿美元。