中美贸易谈判态度积极．科技经济料是持久角力战 中美双方都表达了有意解决对针对北京科技野心的关税战，但自12月1日中国国家主席习近平和美国总统特朗普同意“休兵”以来，双边的立场并未出现改变。

美国谈判代表团团长，美国副贸易部长格里什（中）周一离开下榻的酒店，准备与中国官员会面。（图：美联社）

（中国．北京7日美联电）为期2天的中美新一轮谈判周一在北京拉开序幕，中国释出了积极的语调，但双方在科技和两国未来经济关系上可能面临旷日持久的角力。

广告

中美双方都表达了有意解决对针对北京科技野心的关税战，但自12月1日中国国家主席习近平和美国总统特朗普同意“休兵”以来，双边的立场并未出现改变。

中国外交部发言人陆慷表示，双方谈判代表将在周一和周二的会议进行“积极和建设性讨论”。

美国代表团由副贸易代表格里什率领，成员包括农业部、能源部、商业部、财政部和国务院官员。中国也将派出副部长级的人物参与谈判，但具体人选在会谈之前并未公布，相信是由商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文领军。

尽管加拿大应美国要求逮捕中国科技大企华为首席财务长引发紧张，但贸易谈判继续进行。

特朗普：与中磋商进展顺遂

特朗普星期日（6日）在白宫对记者说：“我认为中国想要解决问题。他们的经济并不好。我认为那给了他们强大的谈判诱因。目前与中国的贸易磋商进展顺遂。”

广告

《纽约时报》报道，美方高层对他们在谈判中占了上风，对赢得重大让步很有信心，包括结束中国强制美企让渡智财权，以及中国会同意买进更多美国能源和农产品。

中方官员将提议做出让步，以便在3月2日的最后期限前缓和贸易紧张。

中政府顾问：刘鹤或近期访美

香港《南华早报》引述消息称，虽是工作层级的讨论，面对结束贸易战的艰钜任务，却仍具实质意义，双方料将提出各式要求和提议，同时评估初期承诺的执行成效。

广告

一位中国贸易政策的政府顾问匿名透露，重要协议只能由较高阶官员，如国务院副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽达成，他们是两国的最高谈判代表。这次副部长级谈判若顺利，刘鹤将在近期访美，争取休战期内达成协议。

自从美中爆发贸易冲突以来，华盛顿政府对总额达2500亿美元（约1.03兆令吉）的中国货物征收25%的惩罚性关税，而中国也采取了针锋相对的报复措施，除提高美国产品关税，亦对美国进口货品加大检查力度，暂停发放金融等业务的准证。华盛顿、欧洲和其他贸易谈判投诉北京的举措违反了市场开放的承诺。

特朗普和习近平同意贸易战“休兵”90天，暂缓原定1月1日提高关税的实施，但经济学家指，这要化解中美之间所有的争端时间不够。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉表示，在这90天时限，协议不到最后数天不会达成。他称，在更高层领袖“作艰钜的政治决定”前，本周的谈判将聚焦在技术性细节。