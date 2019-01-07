可直接卖车免涉贸易战．特斯拉上海工厂动土 特斯拉去年7月就为马斯克目前为止最大海外行动推出相关计划，公司表示最终年产50万辆车，将大幅提升产能，还能直接进一步进军这个全球最大电动车市场。

（中国．上海7日讯）美国电动汽车制造商特斯拉创始人马斯克周一出席特斯拉的上海工厂的动土仪式时表示，该公司在上海设厂，可直接将车卖给中国消费者，此举可避免受到中美贸易战的关税影响。

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特斯拉去年7月就为马斯克目前为止最大海外行动推出相关计划，公司表示最终年产50万辆车，将大幅提升产能，还能直接进一步进军这个全球最大电动车市场。

马斯克在个人官方推特帐号上写道：“期待特斯拉上海超级工厂今天动土！”

“目标定在今夏完成初步建设，年底开始生产Model3并于明年达到高产量。”

设厂成本料达206亿

中国传媒报道，马斯克亲赴上海主持动土仪式。彭博社的先前报道指出，设厂成本可能高达50亿美元（约206亿令吉）特斯拉一名发言人告知法新社，她未获授权无法证实马斯克出席或提供更多细节，必须等今天仪式过后再说。

中美贸易战去年一触即发，美国总统特朗普主张“美国优先”政策，以保住美国民众的就业机会。

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分析人士指出，特斯拉在中国设厂可免于关税影响。中美关税战已导致特斯拉汽车入口价格飙涨，继而影响销售量。

不过，自特斯拉宣布在上海市郊设厂的计划后，中国消费市场前景趋向忧心。

苹果公司上周以贸易战导致中国市场表现疲软为由，16年来首次下调营收预期，引发广泛忧虑。