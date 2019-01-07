华为挑战英特尔地位·推出高性能伺服器晶片 在欧美频频遭遇闭门羹之际，中国科技巨头华为周一发布伺服器晶片“鲲鹏920”，号称“业内性能最高”，挑战英特尔伺服器芯片的霸主地位。

华为周一在深圳发布服务器晶片“鲲鹏920”（Kunpeng 920），号称“业内性能最高”。（图：美联社）

（中国．北京7日讯）在欧美频频遭遇闭门羹之际，中国科技巨头华为周一发布伺服器晶片“鲲鹏920”，号称“业内性能最高”，挑战英特尔伺服器芯片的霸主地位。

广告

由于早前的“孟晚舟事件”和讯息安全猜疑，华为在国际上遭遇四面楚歌，分析指华为此举正试图以加速技术转型等方式，破解未来的不确定局面。

华为宣称，鲲鹏920晶片专为大数据处理以及分布式存储等应用而设计，足以应付智能手机、影音和其他网络服务的海量数据，是该公司的智能运算产品系列的一部份。

任正非在1987年43岁时创办华为，在短短20多年内带领华为跃居全球第二大手机供货商。

不过，华府和西方政府指任正非曾担任解放军工程师，可能暗中协助解放军进行间谍活动，并以国安为由将华为拒之门外。

欧美封杀不影响全球业务

不过，欧美国家的封杀无阻华为全球的业务步伐。该公司早前宣布，预计今年营收将超过1000亿美元。

广告

据报道，鲲鹏920处理器采用先进的7奈米制造工艺，基于半导体设计公司ARM Holdings的架构。这款新处理器，将与英特尔与AMD主导的x86伺服器架构相竞争。

此外，华为同步推出基于鲲鹏920的旗舰系列“泰山”3款服务器，包括均衡型，存储型和高密型3个机型。

华为公司董事兼营销总裁徐文伟在新闻发布会上表示：“鲲鹏920主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。”

华为投入大笔资金用于自主研发，旨在减少对进口晶片严重依赖的努力。

广告

不过，该公司仍严重依赖美国技术和芯片。

徐文伟披露，去年华为服务器的全国出货量高达98万，较2012年多出12倍。

徐文伟表示，“鲲鹏920”不会对英特尔构成直接竞争。“英特尔将继续成为我们最重要的战略伙伴。”