国际遇冷求破局．华为推性能最强芯片 和讯息安全猜疑，公司在国际上遭遇四面楚歌，分析指华为此举正试图以加速技术转型等方式，破解未来的不确定局面。

华为周一在深圳发布服务器晶片“鲲鹏920”（Kunpeng 920），号称“业内性能最高”。（图：美联社）

（中国．深圳7日讯）在欧美频频“遇冷”之际，科技巨头华为开始寻找新的增长引擎。华为周一在深圳发布服务器芯片“鲲鹏920”（Kunpeng 920），号称“业内性能最高”。日前因“孟晚舟事件”

广告

和讯息安全猜疑，公司在国际上遭遇四面楚歌，分析指华为此举正试图以加速技术转型等方式，破解未来的不确定局面。

从电信基础设施、智能手机、可穿戴设备，到自主研发移动麒麟芯片、AI升腾芯片，如今华为又将目标转向了服务器。

华为董事会董事、战略行销总裁徐文伟在深圳宣布推“鲲鹏920”，专为大数据处理以及分布式存储等应用而设计。由此，华为自研芯片已经覆盖移动终端、AI人工智能以及服务器三大领域，全面迈向智能化。

与此同时，搭载鲲鹏920的旗舰系列“泰山”（Tai Shan）系列三款服务器一同问世，分别定位均衡、存储以及高密度服务器，将于今年推出。据了解，鲲鹏920是基于合作伙伴安谋（ARM）授权提供的技术，经华为优化调整设计而成。

徐文伟表示，ARM产品的优势在于高性能与低功耗，是为提供更好客户价值而做出的“自然选择”。

有分析指，华为推新产品意在挑战英特尔（Intel）在伺服器晶片的霸主地位。面对发布会现场一些的质疑，华为一再强调，该公司将长期坚持“多供应商策略”，继续与英特尔等专业芯片伙伴携手合作。