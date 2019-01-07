【昔约今城】郑锦华·飞越千山万岭的纸飞机 小学五年级，教科学的叶老师给班上30位同学出了一道问题：除了写字、画画，一张白纸还可以作其他什么用途？同学们给的答案五花八门，其中一位“可以用来折纸飞机”的回答，似乎让老师特别感兴趣，要不然，他不会在没有询问哪位学生懂得的情况下，即要求班上学生各自折作纸飞机。

马振华研制出以弹弓的投射力度来升空或起飞的纸飞机，在高空中飞行的时间更加持久。

小学五年级，教科学的叶老师给班上30位同学出了一道问题：除了写字、画画，一张白纸还可以作其他什么用途？同学们给的答案五花八门，其中一位“可以用来折纸飞机”的回答，似乎让老师特别感兴趣，要不然，他不会在没有询问哪位学生懂得的情况下，即要求班上学生各自折作纸飞机。

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旧年代孩子的玩具，多是看过或跟随过大哥哥或大姐姐们学习，然后自己动手制作，特别是自己喜欢的玩意，犹如纸飞机，学起来容易上手，所以当年班上除了三两位女同学以外，其他二十多位男女同学，都可以在几分钟内完成大小不同，但形状大同小异的纸飞机就是这缘故。

上半个世纪的年代，天然浑成，要不就是废物再循环利用制作而成的孩子玩意，比比皆是。孩子折的纸飞机，多是用剩余或做习作涂写过的单线或三线簿纸折而成。要特别用没涂写过的白纸来折的话，对甘榜孩子来说，肯定“价格不菲”。在那年代，尤其居住在甘榜的低收入家庭，父母灌输给孩子的教育，纸张是用来做功课写字用的，不善用，等于浪费。那时候，许多甘榜孩子折出来的纸飞机，机身内外满是加、减、乘、除的数学题，又或是订正书写的抄书习题，密密麻麻的文字，似给纸飞机承载童年乐趣以外，更多的是孩子的知识养分。

当年班上同学折的纸飞机，用的是老师有备而来，提供给每个人一张与A4纸一般大小，没涂写过任何文字的空白纸张。面对用如此“完美洁白”的纸张折纸飞机，几个和我一样折法的同学，心情和我一样，过程到纸飞机对折尖角处需要撕掉小纸片的时候，有些迟疑，一时下不了手。不过，最终还是看到一架展翼待飞的纸飞机活现眼前，心中安慰自己没浪费纸张，犹如老师说的：为它觅得不同用途，给它添增不同层面的价值。

旧年代，孩子多是用剩余或做习作涂写过的单线或三线簿纸折纸飞机。

孩子们对纸飞机的喜爱，就是喜欢看它在空中时而上，时而下，回旋飞翔的英姿身影。六七十年代，无论城市或甘榜小孩，只要三两个各有纸飞机在手的孩子碰在一起，自然会各自施展“功力”，挑战对方看谁人的飞机可以飞得高、飞得远，而且飞得久。

一般上的纸飞机，能在半空借助风力盘旋飞行超过10秒钟已经是了不起的事，但是对于槟城的马振华来说，他的纸飞机，飞行在空中的持久记录却高达60秒之久。

很多人作同样想法，纸飞机是孩子的玩意。不时在槟城马球场玩纸飞机的马振华，真正深度接触纸飞机，是在2005年65岁时才开始，因为兴趣，如今78高龄的他，经过多次研究，用了不同厚度的纸张，成功研制出以弹弓的投射力度来升空或起飞的纸飞机，不但可以飞得高和远，在高空中飞行的时间更加持久。

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孩子们玩纸飞机，即兴进行。马氏玩纸飞机，对时间、场地、温度、风向都有一定的要求。他授一招，晴天中午12点，没有太多湿气，在室外放纸飞机持久度会最好，其独特的纸飞机及飞行技术，令人赞叹及受到肯定。2010年，马振华代表马来西亚参与“中国2010年上海世界博览会”，向国际人士展示及讲解其多年来对纸飞机的执着与技术心得。

被视为童年玩意的纸飞机，承载许多人的童年记忆，也为马振华飞出一个童趣人生的辉煌记录。只要勇敢想飞，哪怕是纸飞机，千山万岭亦可以任由飞越而过。