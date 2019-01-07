【听弹琴】洪美枫·音乐．语言 在学音乐以前，我一直以为，音乐是很感性的东西，可是这些年下来，我发现我错了，音乐不单是感性的学科，也是非常理性的学科。

音乐是一种语言，学会了音乐语言，就如同学会了任何一种语言一样，可以让我们更容易的游走在音乐的想像世界里面。

在学音乐以前，我一直以为，音乐是很感性的东西，可是这些年下来，我发现我错了，音乐不单是感性的学科，也是非常理性的学科。

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很多人都说：音乐是一种语言，但却不一定对这个特殊的语言有具体的定义。我也认同，音乐是语言，但是音乐的语言不单单只存在于有文字的音乐里，它藏在乐音之间，可以作为沟通的桥梁，也可以作为启发想像力的媒介。

我们从小开始学习各种语言，我们能懂得各种字体符号所代表的意思，然后我们看得懂这些符号合凑在一起所构成的意义。我们也听懂这些字体所发出的声音的意义，也感受得到语言的语气所代表或所蕴含的意义。因为我们学习过这些语言，所以我们看得懂、听得懂。

音乐不也是一样吗？只要我们学过，就能看得懂乐谱，可以看得懂那些所谓“豆芽”所代表的意义，我们也会懂这些豆芽合并在一起之后的意义。然后我们将会听得懂音乐的语气，也将能听得懂豆芽所生成的故事动机跟涵义，还有豆芽的心情感受。就像我们读一首诗歌一样。

这个过程完全跟看一本书的体会一样。我们在看书的时候，脑海中会随即产生这个故事的景象，一个故事场景，是为启迪想像力的一环。而我们每个人也可以对这个故事有不一样的解读或诠释。这些文字的回合不正跟音乐音符回合的情况类似吗？当我们听音乐或者阅读乐谱的时候，我们将会在脑海中为这段音乐谱成一个画面，我们会听得懂也看得懂，可以轻松产生联想。虽然说要欣赏一部音乐作品也不一定要先看得懂豆芽才行，但是在学过音乐的情况下，肯定能在音乐欣赏或解读方面大大提升理解与想像能力。

所以说，音乐并不是困难的东西，也不是神秘的东西。

就如同假设一个人没有学习过法文，看着法文撰写的书籍，他是无法看得懂，更别说理解其中涵义。音乐语言即是同样的道理。学音乐不是为了要当音乐家或者演奏家，除非这个孩子拥有很大的发展潜能。正如我们并不是每一个人都会当上语言学家一样。但是，我们学习了一种语言，就多了一种语言能力，除了可以阅览、理解、听写、欣赏、表达，甚至能够分析、议论、创造，和开启各种世界文化的宝藏。

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有很多朋友和家长问我，到底孩子要什么时候开始学习音乐？为什么要学音乐？音乐值得学习吗？我觉得值得。音乐就是一种语言，拥有这种语言能力是幸福的。