中科协书记处书记．陈刚涉严重违纪受查 中央纪委国家监委网站星期日发布消息称，陈刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

（中国．北京7日讯）中国中共中纪委公布2019年的“首虎”落马的消息：中国科学技术协会书记处书记陈刚，涉嫌严重违纪违法接受中纪委调查。陈刚曾长期任北京副市长，主管北京的城市规划建设，仕途原本一片光明，但近年仕途陷入瓶颈。

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中央纪委国家监委网站星期日发布消息称，陈刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中媒称，陈刚落马很突然，上周六下午及晚间，中共科协党组、书记处召开2019年工作务虚会议，陈刚都有出席会议。

据报，陈刚落马是被中共前国安部副部长马建供出。

曾被视为明日之星

台湾中央社综合中国中国媒体及长安街知事微博报道，陈刚今年53岁，毕业于清华大学建筑系，后留校任教，曾任北京市规划委员会主任，2006年年仅40岁担任副市长，2012年担任北京市委常委、副市长，并在中共第18次全国代表大会（18大）当选中央候补委员，被视为明日之星。

但之后他的仕途出现瓶颈，几经辗转。

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自2006年起即晋升副部级达到高峰后，2017年转任南水北调办公室副主任，去年3月再到中国科协，直至此次“落马”。

有传言说，陈刚担任北京副市长期间主管城市规划，涉嫌经济问题。

据中共中纪委数据，中共18大以来，被公布查处官员与军官合计266人，2015年公布查处官员64人最多。过去落马官员多为1950、1960年代出生，但近年已出现“90后”落马官员。