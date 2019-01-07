美军舰南海航行．中派军舰机发警告驱离 美国太平洋舰队发言人麦克玛尔在电邮声明中对此证实，称“麦康贝尔”号驱逐舰“执行自由航行”行动，在距离西沙群岛12海里以内的海域航行，以“挑战过度的海权主张”。

（中国．北京7日讯）就在新一轮美中贸易协商于周一登场之际，一艘美国导弹驱逐舰周一驶入有主权争议的南海西沙群岛附近海域，行驶“航行自由权”。美国海军官员说，“麦康贝尔”号驱逐舰行驶到三个小岛附近12海浬范围内，三个小岛分别是永兴岛、赵述岛与东岛。

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美国太平洋舰队发言人麦克玛尔在电邮声明中对此证实，称“麦康贝尔”号驱逐舰“执行自由航行”行动，在距离西沙群岛12海里以内的海域航行，以“挑战过度的海权主张”。

但麦克玛尔也强调，这次航行是依照国际法，维护此一航道畅通，非针对特定国家，或为了做出政治声明。

外交部发言人陆慷周一在例行新闻发布会上表示，美军军舰“未经中国允许”，“擅入中国西沙群岛领海”，中国随即派出军舰、军机依法查证识别，予以警告驱离，并向美方提出“严正交涉”。

中国曾宣称拥有西沙群岛主权，以及几乎所有南海的战略水域，并经常批评美国及其盟国在中国占领岛屿附近的航海自由行动。

此前美国军舰已多次在南海进行所谓“航行自由”行动，中国外交部及国防部曾多次表示强烈反对。