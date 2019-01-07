中国人口2025年被印度超越 中国目前总生育率是1.6，意即育龄女性平均只生1.6人，如果这种情况持续，人口负成长提前到2027年出现。

中国社会科学院上周发布报告，预测中国总人口2025年就会被印度超越，最快在2027年进入负成长，2065年人口减少到11.72亿。人口减少，将率先冲击中国经济。

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中国目前总生育率是1.6，意即育龄女性平均只生1.6人，如果这种情况持续，人口负成长提前到2027年出现。

长期的人口衰退，尤其是伴随着不断加剧的老龄化，会带来不利的社会经济后果。估计到了2040年，每4人便有一位是老人，对劳动力产生很大的影响。

2015年中国开放全面二孩政策，人口学家原本预测会带来新生人口高峰，但是2017年中国全国出生人口1723万人，比2016年减少63万，出生率下降3.5%；估计2018年出生人口又会比2017年更低100至200万人。

报道指出，中国年轻人生育意愿低，主要是“教育、医疗和住房三座大山”支出太高。