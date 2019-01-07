涉虚假广告非法传销．权健创办人等18人被扣 报道指，上周二，天津市公安机关对权健集团涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪立案侦查；至上周三，警方再对在权健肿瘤医院涉嫌非法行医的朱XX立案调查。至本周一，已对权健公司实际控制人、51岁姓束男子等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，对另两名犯罪嫌疑人依法取保候审。相关工作正在开展中。

权健创办人兼董事长束昱辉。（互联网照片）

（中国．天津7日讯）业务范围遍及保健食品、化妆品、医疗服务等的中国大型持牌直销公司天津权健集团深陷虚假宣传和非法传销丑闻被揭发后，当局迅速介入调查。中媒报道，联合调查组获悉，权健集团实际控制人束XX等18人已被依法刑事拘留，并对另外两名疑犯获准保释候审。据了解，权健实际控制人为权健创办人兼董事长束昱辉。

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报道指，上周二，天津市公安机关对权健集团涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪立案侦查；至上周三，警方再对在权健肿瘤医院涉嫌非法行医的朱XX立案调查。至本周一，已对权健公司实际控制人、51岁姓束男子等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，对另两名犯罪嫌疑人依法取保候审。相关工作正在开展中。

《中国企业家》早前对束昱辉大起底，引述其老家江苏的乡亲指，束昱辉满嘴谎言，懂得包装自己，曾因赌博欠下巨债，随后成为权健的老板，曾特意从天津坐直升飞机回老家过中秋节。

江苏省盐城大丰区是束昱辉的老家，亦是权健华东总部所在地。大丰区裕北村的村民对这名同乡有这样的评价：“他为人还可以，架子不怎么摆，一般看到熟悉的人会笑笑。”该村民还透露，束昱辉曾给裕北村修了好几条路。村中也有20多人在权健江苏公司上班。

根据权健会员中广为传阅的《生命的代价--民间秘方瑰宝铸就当代神医》一书描述，束昱辉1991年毕业于清华大学，在北京一个政府机构工作了一年多，经朋友建议转战天津，一边做医药杂志的采编事宜，一边揣摩民间大师的治病秘方，最终成功研发秘方，建立权健这“保健帝国”。

但盐城当地村民指，“束昱辉这个人很会包装自己，他（的学历）只有高中毕业，还因为赌博欠了一屁股高利贷，半夜跑掉了。”