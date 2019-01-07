调查：免背巨债．东盟慎防一带一路 路透社报道，这项研究也显示，东南亚国家愈来愈怀疑美国作为区域战略伙伴和提供安全的承诺，而中国在政治和经济上的触角则持续延伸。

（新加坡7日讯）根据周一公布的一项政策调查结果，70%受访者表示，包括马来西亚在内的东南亚国家在中国“一带一路”倡议相关磋商上应持审慎态度，以免债务陷入无法支撑状态。

广告

路透社报道，这项研究也显示，东南亚国家愈来愈怀疑美国作为区域战略伙伴和提供安全的承诺，而中国在政治和经济上的触角则持续延伸。

研究指出，“传统观念认为中国在经济领域占主导地位，而美国在政治战略领域发挥影响……有鉴于这项调查结果，这点需要重新审视。”

这项调查是出自与新加坡政府有关的智库尤索夫伊萨东南亚研究所，访问东盟10国来自政府、学术圈与商界、民间社会和媒体的1008名人士。

将近一半受访者称，中国国家主席习近平的“一带一路”倡议，将让东盟“更接近落入中国势力范围”，而三分之一表示这项计划缺乏透明度，16%则预测会失败。

70%的多数受访者表示，他们的政府在“一带一路”相关计划磋商上应持审慎态度，以免欠中国的债务陷入无法支撑状态”，这种观点在马来西亚、菲律宾及泰国最为强烈。

部分西方国家此前指控中国“一带一路”让许多国家陷入债务陷阱，中国否认这项指控。