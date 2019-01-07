“若被遣返会没命”．被拒入泰转机．沙地少女求助 人权观察亚洲副主任罗伯逊周一推文指，拉哈最终没有登上原定的遣返班机，暂时逃过一劫。泰国移民局表示，基于安全理由，暂不遣返拉哈。

拉哈被拘留期间，直播用家具挡住酒店门的视频。她在周一上午被遣返前，也在社媒贴文要求待在曼谷转机厅的乘客能支持她，反对当局遣返她。 （互联网照片）

（泰国．曼谷7日讯）沙地阿拉伯一名18岁少女拉哈．奎农指受到家人的身心凌辱而逃离，欲到澳洲寻求庇护，但在泰国曼谷机场转机时被拒入境。泰国当局指她没有签证打算将她遣返，但少女控诉若被遣返，她肯定会被杀害，她透过社交媒体向外求助，引起关注。人权观察组织呼吁泰国当局勿驱逐少女，而是让她继续飞往澳洲或留在曼谷寻求难民庇护。

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人权观察亚洲副主任罗伯逊周一推文指，拉哈最终没有登上原定的遣返班机，暂时逃过一劫。泰国移民局表示，基于安全理由，暂不遣返拉哈。

对于拉哈事件，各方各执一词。

拉哈较早时告诉法新社，她抵达曼谷素旺那普机场时，遭沙地和科威特官员截住，强行没收其护照，并把她扣留在机场过境酒店中。

沙地指拉哈违反泰国法律

沙地外交部透过曼谷大使馆发声明，指未没收拉哈的护照，并指拉哈完全是因为违反泰国法律才被机场官员截住。声明又称，拉哈会被遣送到其家人旅居的科威特。但拉哈向法新社称，她只是在科威特旅游。

泰国入境当局早前驳斥拉哈指他们听命于沙地政府而决定遣返她。泰国移民局局长苏拉查迭表示，拉哈没有正式文件、回程机票和金钱，并指今次只是家庭问题，她因逃婚而离家出走，只是怕回家会有麻烦。

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泰国当局称周一将遣返哈拉。苏拉查迭稍早表示，拉哈星期日已买了机票，目前正等候搭乘飞往科威特的班机。被问及拉哈是否正在寻求庇护时，他表示不知情，但称寻求庇护者也必须等待申请国的回覆。

拉哈向路透社表示，她与家人到科威特旅行，趁机从当地出境。她已取得澳洲签证并订了机票，计划赴医疗服务知名的曼谷逗留数日，以避免被怀疑，岂料却在曼谷转机时被拦下。

她对法新社则表示，她的男性监护人报警指她“未经允许下”外出旅游。

她说：“我家人很严厉，只因为我剪了头发，就把我锁在房里6个月。我百分之百确定我一从沙地监狱出来，就会被他们杀掉。”

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拉哈发布阿拉伯语的推文，并在直播平台以阿拉伯语求助，表示“我只想生存”。她指其父亲告诉沙地大使馆她是个“精神病患”，必须被遣返。她被拘留期间，直播用家具挡住酒店门的视频。她在周一上午被遣返前，也在社媒贴文要求待在曼谷转机厅的乘客能支持她，反对当局遣返她。

但是根据罗伯逊推文，她现在仍将自己反锁在酒店房内，要求与联合国难民署（UNHCR）会面并申请庇护，否则不会离开，但遭泰国当局拒绝。

而驻曼谷的沙地大使馆代办阿都利拉承认拉哈的父亲联络了使馆，并寻求使馆协助。但他向沙地官方频道Rotana Khalijial否认拉哈的护照被没收及使馆人员出现在机场内。

英国广播公司（BBC）报道，拉哈说她已经背弃伊斯兰教信仰，担心自己会被强制遣返回沙地，并遭家人杀死，因此十分恐慌。

《卫报》引述拉哈一位近期从沙地移居澳洲的朋友称，拉哈面临的威胁是真实的，她曾受到其表亲威胁要杀了她。这位友人指，拉哈已不是穆斯林，她来自非常严厉的家庭，他们对她施暴力，她还面临性骚扰。

联合国：泰须让拉哈提出难民申请

去年美国《华盛顿邮报》的沙地籍记者卡舒吉在沙地驻土耳其领事馆内被肢解杀害，许多证据都指向沙地王储穆罕默德为幕后黑手，令沙地糟糕的人权状况备受诟病。

联合国难民署（UNHCR）认为，泰国当局一定要让拉哈提出难民申请。

非营利组织“人权观察”声援拉哈，称若她被遣返回沙地，很有可能因为“违抗监护人”的罪名遭到监禁，也可能因为她公开向国际寻求支持，而被判下“伤害国家声誉”的罪名。

人权观察中东区副总监佩吉说：“泰国政府应停止遣返的举动，让她前往澳洲，或以难民的身分留在泰国。”

罗伯逊则说：”哪个国家会允许外交人士在机场封闭区域四处查看，还收缴了乘客护照？”

罗伯逊又推文指，泰国的律师已经向曼谷刑事法院申请庭令阻止当局遣返拉哈，并指时间紧迫，法院应尽快作出决定。

男性监护人掌女性大权

沙地阿拉伯男性监护人对女性几乎有完全的控制权。女性举凡结婚、旅行、甚至是工作与就医都需要经过男性监护人的同意。从出生到死亡，女性在法律上都处于弱势。

人权观察公开声援拉哈，说如果她被遣返回沙地，很有可能因为“违抗监护人”

的罪名遭到监禁，也可能因为她公开向国际寻求支持，而被判下“伤害国家声誉”的罪名。