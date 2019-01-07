反映社会紧张现象．英国脱欧文学兴起 作家卡特莱特创作的短篇小说《切割》（TheCut，暂译），描述一位高雅的纪录片制作人和一名劳工短暂与坎坷的爱情故事，两人都在努力理解对方和他们各自的世界。卡特莱特表示：“不管我们面对什么分歧，我们至少得要设法了解另一方的人是何想法。”

英国脱欧的决定暴露了社会潜藏的断层，当地小说家推出越来越多以脱欧为素材的作品，由反映国家现状的创作到未来派的讽刺文学。这种小说体裁被金融时报形容为“脱欧文学”（Brex-lit），涵盖植基亲欧派不安心理的反乌托邦观点，以及探讨社会明显分歧的反思小说。

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作家卡特莱特创作的短篇小说《切割》（TheCut，暂译），描述一位高雅的纪录片制作人和一名劳工短暂与坎坷的爱情故事，两人都在努力理解对方和他们各自的世界。卡特莱特表示：“不管我们面对什么分歧，我们至少得要设法了解另一方的人是何想法。”

席维斯特的作品《血，白与蓝》（Blood, Whiteand Blue，暂译）推出时，宣称是第一本“后脱欧小说”。他想要透过作品鼓励人民思考脱欧的现实，会对人民带来什么，而它已造成和会持续造成的痛楚。