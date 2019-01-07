数百妇女和平游行．法国冀挽黄背心运动暴力形象 若干女性穿上黄色小纱裙，挥舞黄气球和推着婴儿车，或高举“我是你的女儿”或“我是你的祖母”等标语，希望为运动重塑和平的印象。她们唱着国歌《马赛曲》，齐聚在巴士底歌剧院前台阶，然在展开游行。期间她们一度跪在地上，为这场运动中的死伤者默哀1分钟。该国其他城市亦有同类的妇女游行。

法国“黄背心”运动卷土重来，示威者星期日闯入政府部门大肆破坏，数百女性周一在巴黎街头游行，盼能平息“黄背心”运动引发的暴力乱象，回归最初诉求。

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若干女性穿上黄色小纱裙，挥舞黄气球和推着婴儿车，或高举“我是你的女儿”或“我是你的祖母”等标语，希望为运动重塑和平的印象。她们唱着国歌《马赛曲》，齐聚在巴士底歌剧院前台阶，然在展开游行。期间她们一度跪在地上，为这场运动中的死伤者默哀1分钟。该国其他城市亦有同类的妇女游行。

为回应民怨，总统马克龙承诺于本月中展开全国公共辩论，主题与“黄背心”运动诉求相关，辩论结果可作为施政参考。