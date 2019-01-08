张克骏：经常遭破坏·组屋篱笆改电网 （山打根7日讯）伊罗普拉区州议员张克骏表示，举办警方领养社区计划是为提高各界，尤其是和谐人民组屋区居民的公民意识，包括协助警方遏制及减少罪案发生。

警区副主任阿都法勿警监（右五）在展览上邀请孩子坐上交警摩托，体验当警察的滋味。

（山打根7日讯）伊罗普拉区州议员张克骏表示，举办警方领养社区计划是为提高各界，尤其是和谐人民组屋区居民的公民意识，包括协助警方遏制及减少罪案发生。

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他指出，和谐人民组屋的篱笆常遭不法之徒破坏，目前考虑将该区篱笆换为电网，以期起阻慑作用。他呼吁居民爱护及善用住宅区公用设施，不应屡加破坏。

张克骏是受邀出席和谐人民组屋的警方领养社区计划开幕礼时，这么表示。

他披露，和谐人民组屋每年都有罪案发生，如偷窃、滥用毒品及破门行窃等。

“我希望此项计划有助降低和谐人民组屋区的犯罪率。在该计划下，警方将与居民紧密联系，促进警民良好关系，务求有效降低罪案发生率。”

张克骏表示，对于防范罪案发生，教育也是重要的一环。家长有责任照顾孩子安全，也应向孩子灌输各种罪案相关常识，以防孩子误入歧途。

山打根警区主任阿兹哈（左二）在和谐人民组屋区举办的警方领养社区计划牌匾上签名。左为伊罗普拉区州议员张克骏。

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阿兹哈吁警民合作

打造零罪案地带

山打根警区主任阿兹哈助理总监表示，保护民众财产及个人安全不能单靠警方，因为这是警民的共同责任，尤其和谐人民组屋居民更应如此，与警方合作打造零犯罪地带。

他指出，和谐人民组屋区去年（2018年）总共发生4宗罪案，多达19人因涉毒而被警方逮捕。

“虽罪案量少，但我们不该任由罪案继续发生，民众应为警方提供与罪案有关的情报，助警方打击罪案。”

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阿兹哈以主宾身份，在和谐人民组屋区主持一项警方领养社区计划开幕礼致词时，这么表示。

“如今社会不断发生的瘾君子与藏毒罪案，虽警方去年成功逮捕涉毒的19名嫌犯，但我相信尚有许多涉毒罪犯还未被逮捕。”

领养社区计划奏效

阿兹哈指出，警方已于去年8月11日在双溪马尼拉人民组屋首次推介警方领养社区计划，收获理想效果，包括有效促进警民合作关系。

“我希望此次领养计划的效果会比去年更显著，希望居民充分合作，如协助警方巡逻，保障住宅区的和平与安宁。”

阿兹哈表示，警方将派出警员到和谐人民组屋展开频密巡逻，有效防止罪案发生。他希望警民继续合作无间，携手维持该区的治安。