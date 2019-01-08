雷远生：教部动作连连·华教路更添艰辛 （亚庇7日讯）亚庇中华工商总会会长拿督雷远生指出，联邦教育部近期制定了一些足以影响华文小学母语办学的政策，再次印证我国华文教育办学艰苦与不易的客观现实。

里卡士中华学校正副学长团团长在开学礼上领取委任书后与贵宾合影，后排左起为家教协会主席郑国雄、校长戴日文、亚庇中华工商总会会长雷远生及董事长陈俗仁。

（亚庇7日讯）亚庇中华工商总会会长拿督雷远生指出，联邦教育部近期制定了一些足以影响华文小学母语办学的政策，再次印证我国华文教育办学艰苦与不易的客观现实。

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商会不与教部搞对抗

雷远生表示，从作业簿、电脑收费、课外补习，以至废除一、二、三年级考试等，都严重影响华小的办学方针。

但他强调，旗下拥有4所华小的亚庇中华工商总会绝对不会与教育部搞对抗或展开攻击，反而会以高度的智慧，谋求对策作出处理。

雷远生说，亚庇商会将凭着毅力及耐心克服问题，时刻保持警惕，站稳立场和岗位，寻求解决与应对的方案。

他今日在主持里卡士中华学校开学典礼时，这么表示。

2018年小六评估考试考取全A的3名里卡士中华小状元在父母陪同下领取亚庇商会奖励金后，与雷远生（右二）等嘉宾合影。

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里卡士中华 331新生

对于里卡士中华今年迎来331名一年级新生，全校总人数为1609人，雷远生认为是正面与健康的发展。

他赞赏该校校长戴日文不会因为学生人数没有出现剧增而感到失望，并认为这是正能量的表现，因为根本没有必要与其他学校作比较。

他也欣见该校在新学年，每周的课外活动安排在星期一与星期三进行。有关的教练津贴全数由拿督陈俗仁为首的董事会，以及郑国雄领导的家教协会全额负责支付。全力推动数码教学

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雷远生指出里卡士中华是亚庇商会属下学校中，拥有最完善与完整的数码精英课室教学设备，近年来更是全面在全校推行，教学效果效率获得全校师生的认同与接受。

他鼓励该校继续善用数码教学设备，并提醒董事会与家协在有需要提升时，必定要全力配合。

至于众多家长所关注的华小电脑班课题，雷远生对里卡士中华学校决定在下午开办电脑加强班感到欣慰。

他也提醒里卡士中华学生要珍惜现在所拥有的舒适学习环境、优质软硬体设备，专心求学，秉承优秀的中华文化及民族使命，脚踏实地学会做人、学习及生活，也要感恩父母及教师，并为学校争光，将来为社会、社区及国家做出贡献。

雷远生强调亚庇商会及里卡士中华必定会遵守“提供最好的设备与校园”之承诺，也对里卡士中华董事长陈俗仁要落实“综合楼及礼堂”计划充满信心，他本身将确保并协助有关计划尽快落实。

今天在场观礼的嘉宾有亚庇商会文教组署理会长郑成星、副会长方德康、文教组主任郭育建及副主任陈观梅等。