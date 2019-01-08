雷远生：教部动作连连·华教路更添艰辛
雷远生：教部动作连连·华教路更添艰辛
（亚庇7日讯）亚庇中华工商总会会长拿督雷远生指出，联邦教育部近期制定了一些足以影响华文小学母语办学的政策，再次印证我国华文教育办学艰苦与不易的客观现实。
商会不与教部搞对抗
雷远生表示，从作业簿、电脑收费、课外补习，以至废除一、二、三年级考试等，都严重影响华小的办学方针。
但他强调，旗下拥有4所华小的亚庇中华工商总会绝对不会与教育部搞对抗或展开攻击，反而会以高度的智慧，谋求对策作出处理。
雷远生说，亚庇商会将凭着毅力及耐心克服问题，时刻保持警惕，站稳立场和岗位，寻求解决与应对的方案。
他今日在主持里卡士中华学校开学典礼时，这么表示。
里卡士中华 331新生
对于里卡士中华今年迎来331名一年级新生，全校总人数为1609人，雷远生认为是正面与健康的发展。
他赞赏该校校长戴日文不会因为学生人数没有出现剧增而感到失望，并认为这是正能量的表现，因为根本没有必要与其他学校作比较。
他也欣见该校在新学年，每周的课外活动安排在星期一与星期三进行。有关的教练津贴全数由拿督陈俗仁为首的董事会，以及郑国雄领导的家教协会全额负责支付。全力推动数码教学
雷远生指出里卡士中华是亚庇商会属下学校中，拥有最完善与完整的数码精英课室教学设备，近年来更是全面在全校推行，教学效果效率获得全校师生的认同与接受。
他鼓励该校继续善用数码教学设备，并提醒董事会与家协在有需要提升时，必定要全力配合。
至于众多家长所关注的华小电脑班课题，雷远生对里卡士中华学校决定在下午开办电脑加强班感到欣慰。
他也提醒里卡士中华学生要珍惜现在所拥有的舒适学习环境、优质软硬体设备，专心求学，秉承优秀的中华文化及民族使命，脚踏实地学会做人、学习及生活，也要感恩父母及教师，并为学校争光，将来为社会、社区及国家做出贡献。
雷远生强调亚庇商会及里卡士中华必定会遵守“提供最好的设备与校园”之承诺，也对里卡士中华董事长陈俗仁要落实“综合楼及礼堂”计划充满信心，他本身将确保并协助有关计划尽快落实。
今天在场观礼的嘉宾有亚庇商会文教组署理会长郑成星、副会长方德康、文教组主任郭育建及副主任陈观梅等。
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