炭烧榴梿吃过吗？·亚庇亚庇夜市有卖 （沙巴‧亚庇7日讯）吃过味道独特的炭烧榴梿吗？周末到加雅街的亚庇亚庇美食夜市，就能品尝到了！

才哥炭烧榴梿你吃过了没？

（亚庇7日讯）吃过味道独特的炭烧榴梿吗？周末到加雅街的亚庇亚庇美食夜市，就能品尝到了！

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喜欢吃榴梿的民众可到夜市寻找“才哥BBQ榴梿好好吃”的宣传立牌，一尝烧烤风味、香气四溢的沙巴榴梿，这道美食是夜市的一大特色，吸引不少尝鲜的游客。

贩卖各种品种榴梿及红毛丹等本地水果的贩商丹尼斯陈的乡果园坐落在吧巴，4年前他想到炭烧榴梿的点子，并在亚庇西加麦天桥底下推出沙巴第一家烧榴梿档，反应不俗。

吸引中韩游客捧场

上个月亚庇亚庇美食夜市开业，丹尼斯的档口主打烧榴梿吸引不少中韩游客以及榴梿饕客捧场。

他说，他的烧榴梿用的是体小肉多，方便烧烤的甘榜品种榴梿。

“刚烧好的榴梿不能马上吃，要摊凉等上一会儿才吃，味道会更浓郁。”

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每个售价60令吉

丹尼斯的烧榴梿每个售价60令吉，每个榴梿连壳用铝箔纸包起来，炭烧45分钟即成。

亚庇亚庇美食夜市每逢周五及周六开市，营业时间为傍晚6时至翌日凌晨2时。

烧榴梿的口感如何？要吃过才知道。

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中国游客在品尝烧榴梿之前先举起手机拍照。