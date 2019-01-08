WWF吁政府加强执法·扩大保护海洋物种 （亚庇7日讯）环保分子欢迎联邦政府把沙巴州政府建议的4种鲨鱼及2种蝠魟列为完全受保护动物的提议交予总检察署探讨落实的可行性，惟他们希望当局也能加强在执法的工作。

（亚庇7日讯）环保分子欢迎联邦政府把沙巴州政府建议的4种鲨鱼及2种蝠魟列为完全受保护动物的提议交予总检察署探讨落实的可行性，惟他们希望当局也能加强在执法的工作。

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世界自然基金会（WWF）大马保育总监陈亨利（译音）博士今日表示，政府应该有更周详的策划和政策，确保当地社群、执法官员和渔民在法令生效后，对法令有更好的了解及遵守。

他认为，政府也应加强在醒觉意识方面的宣导，避免渔民和当地社群意外捕捉到受保护的海洋生物，甚至捕杀它们。

“我们也希望政府能扩大受保护海洋动物的范围，把《濒危野生动物动植物种国家贸易公约》第二附表中的3种鲨鱼及4种魟鱼也纳入受保护名单内。”

陈亨利今日在发表的文告中也指出，针对联邦政府把沙巴州政府建议4种鲨鱼和2种蝠魟纳入完全受保护动物名单的建议交予总检察署探讨可行性一事时，这么表示。

他认为，若政府把相关海洋物种纳入受保护动物名单内，再加强执法和宣导，相信有助于保护和保育这些珍贵的海洋物种。

