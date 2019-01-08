中美有望达成协议‧美股道指升98点 中美两国贸易谈判进入第二天，中国副总理刘鹤突然出席首日会谈，比中国早前表示会由商务部官员领导谈判的级数更高，而另一方面，美国商务部长罗斯表示，中美两国有很大机会达成“合理”的贸易协议，市场对中美达成协议的憧憬上升。此外，在美国联储局放鸽后，亚特兰大联储行长Bostic预计今年只加息一次，亦利好市气氛，美股全线向上。

（图：法新社）

（纽约8日讯）中美两国贸易谈判进入第二天，中国副总理刘鹤突然出席首日会谈，比中国早前表示会由商务部官员领导谈判的级数更高，而另一方面，美国商务部长罗斯表示，中美两国有很大机会达成“合理”的贸易协议，市场对中美达成协议的憧憬上升。此外，在美国联储局放鸽后，亚特兰大联储行长Bostic预计今年只加息一次，亦利好市气氛，美股全线向上。

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道琼斯工业平均指数收涨98点，升幅0.42%，报23531点。标普500指数收涨17点，升幅0.71%，报2549点。纳斯达克综合指数收涨84点，或1.26%，报6823点。

家得宝升1.97%，报177.04美元（下同），是贡献道指升幅最大的蓝筹，贡献23点，而默沙东跌1.1%，报75.43元，拖低道指5点。

科技股方面，苹果收市报147.93元，跌0.22%，谷歌母公司Alphabet收市报1075.92元，跌0.19%，亚马逊收市报1629.51元，升3.43%，Facebook收市报138.05元，升0.07%。

欧洲STOXX600指数收跌0.15%，报342点。德国DAX指数收跌0.19%，报10747点；法国CAC40指数跌0.38%，报4719点；英国富时100指数收跌0.39%，报6810点。（香港明报）