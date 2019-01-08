主张与大陆签和平协议·台大教授参选总统 台大政治系教授、孙文学校总校长张亚中周一宣布参选2020年总统，称两岸兄弟一家亲，应坚守中华民国宪法，结束两岸目前的敌对状态，并将毫不畏惧跟北京对话，探索和平统一前两岸的政治定位。

（台湾．台北7日讯）台大政治系教授、孙文学校总校长张亚中周一宣布参选2020年总统，称两岸兄弟一家亲，应坚守中华民国宪法，结束两岸目前的敌对状态，并将毫不畏惧跟北京对话，探索和平统一前两岸的政治定位。

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蓝营第3人表态参选

这是继总统府前副秘书长罗智强、新北市前市长朱立伦后，第3名蓝营人物表态参与选战。

64岁的张亚中周一在前立委蔡正元、邱毅陪同下举行新闻发布会，并抛出他的两岸政纲，强调会与北京签订“两岸和平协定”，为两岸确定和平发展框架。

他认为，一旦两岸签订和平协议，台湾可大幅减少国防预算，转到经济发展与社会安全需要。

对于参选，他表示近30年来台湾的民主实践造就1%的人所有、所治及所享，并在政客操作下，国族认同出问题，人民被政党意识形态绑架，30年来政府失能、“国会”失职、经济失调、世代失落、自私国民党、贪婪民进党让社会下滑，两党都病了，令台湾从亚洲四小龙变成温水青蛙。他出来选，只为“救救国家”。