姆巴佩被视为世界足坛身价最高球员 不久前度过20岁生日的姆巴佩由摩纳哥转会至巴黎圣杰门时身价为1.8亿欧元（约8亿4839万令吉），而在俄罗斯世界杯以及近两个赛季在“大巴黎”的出色表现，又为他身价上涨增添了重要砝码。

巴黎圣杰门的法国球星姆巴佩。（法新社档案照）

（法国．巴黎8日讯）位于瑞士的国际体育研究中心足球研究院昨日公布了欧洲五大联赛球员转会身价研究报告，效力于巴黎圣杰门的法国新星姆巴佩以2.185亿欧元（约10意令吉）成为世界足坛身价最高球员。

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不久前度过20岁生日的姆巴佩由摩纳哥转会至巴黎圣杰门时身价为1.8亿欧元（约8亿4839万令吉），而在俄罗斯世界杯以及近两个赛季在“大巴黎”的出色表现，又为他身价上涨增添了重要砝码。

效力于托登罕热刺的英格兰球星凯恩以2.003亿欧元（约9亿4255令吉）在这份研究报告中位居次席。姆巴佩的俱乐部队友内马尔以1.971亿欧元（约8亿9536万令吉）排名第三，而巴西人加盟时，“大巴黎”支付了创世界足坛转会纪录的2.22亿欧元（约10亿4616万令吉）。阿根廷球星梅西排名第7，本赛季转投祖杜斯的C．罗那多位列第19。

在转会预估身价超过1亿欧元（约4亿7120万令吉）的27名球员里，共有16人效力于英超联赛，5名球员身在西甲，而在意甲、法甲与德甲踢球的球员分别为3人、2人与1人。而按照国籍划分，转会身价过亿球员里，巴西球员最多，共有6人。

（新华社）