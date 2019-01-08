安华：希盟内处理交棒．支持马哈迪领导政府 公正党主席兼波德申国会议员拿督斯里安华表示，目前主流媒体及社交媒体确实有关于他接替首相敦马哈迪的揣测性不正确报道，其用意是制造领袖之间的矛盾观点。

（吉隆坡7日讯）公正党主席兼波德申国会议员拿督斯里安华表示，目前主流媒体及社交媒体确实有关于他接替首相敦马哈迪的揣测性不正确报道，其用意是制造领袖之间的矛盾观点。

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“我要重申及直接表明，我与敦（马哈迪）之间针对过渡一事没有任何课题。我们都同意有关过程及交棒计划，而此事也会通过希盟内部解决。”

须专注人民经济困难

“我周三与马哈迪见面后，我重述我坚定的立场，那就是他会获得空间及支持去领导政府。”

安华今日发表文告指出，希盟必须专注在处理人民的经济困难、体制改革、以及让抢夺国库的人受到法律制裁的课题。

“我也支持马哈迪对于希盟强大的评述，我们用心地去履行我们对大马人民的承诺，并会作为一个代表全民、拒绝任何形式的种族迫害、煽动仇恨与暴力的政府。”

他指出，目前有很多已完成，接踵而来的挑战是很大的，需要希盟之间具有团结及团队精神。

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“我们也承认，有一股力量要看到我们失败。我呼吁领导层亲自去面对这股力量，他们企图东山再起，以持续囤积国家财富的文化。”

“让我们向前进及做我们最重要的事情，以实现及满足人民的期许，即拥有一个进步、繁荣及和平的马来西亚。”