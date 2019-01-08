“派钱无法解决贫穷”．马哈迪：渔农民需提高竞争力 首相敦马哈迪今日强调，援助和派钱无法解决渔民及农民的贫穷问题。

（登嘉楼．马江7日讯）首相敦马哈迪今日强调，援助和派钱无法解决渔民及农民的贫穷问题。

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他说，渔民及农民应该尝试改变原有传统方式，提高本身竞争力，以赚取更多收入。

需增产量提高收入

“政府将改变……人民也应该改变（方式）以解决贫困问题。我们不能依赖派钱，我们需要增加产量，以提高收入。”

他是今日在马江礼堂与渔民和农民会面的活动上致词。

首相说，希盟政府与其他国家的政府一样，正在积极进行农业改革。

他以中国为例，指中国人口虽然达14亿人，但中国能自给自足，不需要外国援助，反观我国只有3200万人口，但却不得不从国外进口粮食。

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“一个国家应该生产至少50%人口的粮食量，我国拥有大片土地，可是我们仍然必须从外界进口粮食，事实上我们可以自行生产。”

首相建议在场的逾千名农民和渔民，合并土地，以提高产量和让产品多元化。

此外，他说，渔民须与时并进，在渔船安装雪柜，以延长海上捕鱼天数和获得更多的渔获。

登也将享石油税

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在活动结束后，被记者询及石油税问题时，敦马哈迪说，登嘉楼会和吉兰丹、沙巴和砂拉越一样获得石油税。

不过，他并没有讲解石油税数额以及何时会发放。

“我们已经有决定（石油税），大家都一样，如果还有剩余，我们也会发放。”