关税局：卖一包私烟罚10万坐牢．商家勿因小失大 关税局总监拿督斯里苏博马廉今日劝告烟酒零售商切勿销售逃税烟酒，以免因小失大，卖一包走私烟，被罚款10万令吉或被监禁至少半年至5年。

苏博马廉（中）展示勿销售走私烟酒的警告信，副总监帕蒂（左）和助理总监阿芝玛分别展示警示海报。（图：星洲日报）

（雪兰莪．万宜7日讯）关税局总监拿督斯里苏博马廉今日劝告烟酒零售商切勿销售逃税烟酒，以免因小失大，卖一包走私烟，被罚款10万令吉或被监禁至少半年至5年。

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他说，在1967年关税法令和1976年国内税法令修正案下，所有的烟酒走私和逃税活动及关税法令135条款下的欺诈行为，施以更高的罚款。

他指出，目前已有两名巴基斯坦男子因为拥有152令吉和涉及1010令吉税额务的走私烟，而被哥打峇鲁推事庭判处10万令吉的罚款，若无法缴付，将以监禁1年取代。

料50走私烟酒案控上庭

他说，这是法令修正生效后，第一宗被对付的案件，他预料本月会有50宗走私烟酒案陆续被带上法庭。

他今日在司法培训学院（ILKAP）举行的一项新闻发布会上说，发表谈话。

他也提醒，为了打击走私烟酒和杜绝逃税，关税局今后将不会再只是发出罚单给走私烟酒者，而是直接带上法庭，罪成可被判罚款10万或监禁最少半年至最高5年。

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他说，另有一宗案件已带上槟城法庭，唯涉案者否认有罪，要求审讯，另外还有6宗在本周带上法庭。

加重惩罚提高商家守法

他劝请商家勿售卖未获关税局批准的逃税烟酒，并希望加重罚款有助于提高商家的守法行为，向合法的管道进货及确保烟酒已缴税。

他说，关税局希望增加香烟的税收达到10亿令吉。

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苏博马廉说，关税局也会张贴海报，提醒民众切勿拥有及售卖走私烟酒，因为一包烟换10万令吉罚款和监禁至少半年并不值得。

他提醒，商家不能再以不知情为由，因为一盒香烟的国内税就8令吉了，再加上服务及销售税就达到10令吉了；因此，不可能一包香烟可卖5令吉。

他说，在这之前，售卖和拥有一包走私烟酒的刑罚只是判处监禁1天或1000令吉而已，希望加重刑罚后能起警惕作用。

设特别调查局捉内鬼

苏博马廉说，关税局已成立一支27人的内部特别调查局，后日就会开始执行任务，负责调查局内的内鬼。

他说，27名年轻官员目前正在ILKAP接受3天的培训，由于关税人员较熟悉关税问题，如文档处理和漏税状况，因此，获政府赋权调查关税局内各阶级官员。

他说，所有的调查报告将会直接呈交给他，无需呈交州局长或分部。

强化关税局廉正形象

他说，137条款已修正生效，任何官员若违法，可被判监禁不超过5年或罚款也已由之前的10万令吉提升至不超过50万令吉或两者兼施。

他指出，当局主动在各州和总部成立这个单位，主要是要恢复外界对关税局的信心，并确保官员的廉正处于最佳水平。

他说，关税局普遍被外界视为是面临滥权和贪污课题的机构。

“我认可关税局有廉正、贪污和滥权问题，关税局总共有1万4000人，体制庞大，因此，我们成立了内部调查单位。”

他们将会着重于对付及提控走私集团，以及提供宣传部“支援”的内鬼官员。

他认为，这个单位将有助于强化关税局的廉正、减少纰漏及增加国家的税收。