机场公司：提升通讯基设．没影响KLIA通讯服务 大马机场控股公司（MAHB）澄清，该公司从1月1日起在吉隆坡国际机场（KLIA）进行的通讯基本设施提升工程，并没有影响通讯服务。

（雪兰莪．雪邦7日讯）大马机场控股公司（MAHB）澄清，该公司从1月1日起在吉隆坡国际机场（KLIA）进行的通讯基本设施提升工程，并没有影响通讯服务。

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该公司发文告说，提升工程展开后顺利进行，这段期间实施的缓解计划也确保客运及货运路线维持正常。

截至目前，该公司也尚未接获利益相关者如民众、航空公司、租客及电讯公司在机场使用通讯服务受干扰的投诉。

机场公司在去年12月31日宣布将进行为期3个月的通讯基本设施提升工程，进一步改善机场的网络整体覆盖范围和容量以迎合未来数字化的需求，如机场4.0倡议、电商生态系统及航空城发展。

缓解计划将会持续进行直到提升工程结束以确保机场服务素质。缓解计划包括在谘询柜台放置固定线路的电话以方便机场乘客使用，同时也确保机场免费无线网络保持良好链接，让乘客能通过手机应用程式如WhatsApp及脸书Messenger进行线上通话。

此外，该公司也安排机场服务大使协助乘客。

欲知详情或提供回馈者，可通过热线03-87769006或电邮[email protected]谘询及联系。