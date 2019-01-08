杜鲁多特朗普通电话·同意续向中国寻求释放两被拘加国公民 加拿大上月初应美国的引渡要求，拘捕过境加拿大的华为财务长孟晚舟后，加拿大前驻华外交官康明凯和商人斯帕弗在中国被捕。加拿大总理杜鲁多周一（7日）与美国总统特朗普通电话，谈及美国引渡孟晚舟的请求。

加拿大上月初应美国的引渡要求，拘捕过境加拿大的华为财务长孟晚舟后，加拿大前驻华外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国被捕。加拿大总理杜鲁多周一（7日）与美国总统特朗普通电话，谈及美国引渡孟晚舟的请求。

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加拿大总理办公室表示，杜鲁多在电话中感谢特朗普以强而有力的声明，回应两名加拿大人在中国遭任意拘押。两国领袖同意继续寻求两名加拿大人平安获释，他们同时谈到美国引渡孟晚舟的请求，并重申尊重司法独立和法治的重要性。

上月初，孟晚舟在温哥华被加拿大警方逮捕，面临有关欺诈银行以规避美国对伊朗制裁的指控，目前获准保释，正等候美方的引渡决定。同月，加拿大前驻华外交官康明凯，以及商人斯帕弗先后在北京和辽宁丹东被捕，美国和加拿大均指事件“不可接受”。

（明报综合）