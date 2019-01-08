“冒犯元首王室不可轻饶”．大马青理会促严惩二人 大马青年理事会署理主席莫哈末法兹里哈山表示，尽管冒犯国家元首署名为“EricLiew”的网民已作出道歉，但是社会显然还不能接受他所发表的言论。

（吉隆坡7日讯）大马青年理事会署理主席莫哈末法兹里哈山表示，尽管冒犯国家元首署名为“EricLiew”的网民已作出道歉，但是社会显然还不能接受他所发表的言论。

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他今日发表文告说，除了上述事件，最近也发生笨珍县议员卡玛鲁也涉嫌在个人脸书中侮辱柔佛州王储东姑依斯迈。

他表示，大马青年理事会认为，上述两人的做法过份，不管他们对王室作出任何侮辱行动，都应该毫无妥协地对他们采取严厉行动，因为这显示他们的态度是不尊重宪法及国家最高领袖。

他指出，尽管大马是一个民主国家及捍卫言论自由，但是这不应该作为任何人触碰敏感课题的理由，因为这会导致社会分裂。

他说，国家原则第二条的“忠于君国”是所有人民都能背诵的，若说上述两人已经没有资格成为大马公民，这说法并不过份，因为他们已不再把国家原则作为大马人民的基础及原则。