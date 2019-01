歌影视界"大满贯"后.古天乐想参加铁人赛 张家辉、古天乐、吴镇宇合演新片《使徒行者:谍影行动》昨日于观塘拍摄,心情超好的古仔表示,拿完“我最喜爱的男歌手”奖后好开心,但忙拍戏没有时间庆祝。

(香港8日讯)贵为影帝视帝的古天乐(古仔),早前在商台《叱咤乐坛颁奖礼》夺得观众投票“我最喜爱的男歌手”,成为娱圈首名称霸歌影视界的“大满贯”人马。吴镇宇大爆古天乐当年与张家辉争过新人奖,后者自言无本事挑战大满贯,会专注导演和演员岗位。吴镇宇笑言乐坛包容人,但不能变得随便,所以不敢再乱闯。

张家辉、古天乐、吴镇宇合演新片《使徒行者:谍影行动》昨日于观塘拍摄,心情超好的古仔表示,拿完“我最喜爱的男歌手”奖后好开心,但忙拍戏没有时间庆祝,日前在演艺人协会开会才获赠蛋糕。有指他在颁奖台上疑爆语助词(讲粗口),古仔笑言:“无回应。”来年有无计划重返乐坛?他戏言:“我想参加13项铁人赛!”容祖儿想作歌捧他做跳唱歌手?古仔闻言“吓”一声,然后说:“拍戏先!这段时间要拍两部戏,《寻秦记》就快开拍。”

支付卢海鹏手术费.古仔不愿多谈

卢海鹏早前入院做手术,有指是古仔支付20万港币的费用,获赞有情有义,古仔不愿多谈:“我无回应。”说到导演林岭东猝逝,他透露其家属想低调办理丧礼,稍后杜琪峰负责为林导举行追思会,若有需要演艺人协会将协助,详情等杜琪峰公布。古仔严肃说:“我和林岭东导演都相识20多年,90年代合作好多戏,他离开太突然,一时三刻未接受到,要慢慢适应。”

演艺人协会3月底办慈善筹款晚会

有说古仔担任演协会会长后,有意于3月搞筹款活动,并为乐坛举办有认受性的音乐颁奖礼。古仔指现阶段无回应,待时机成熟再谈。但近期有协助歌手做街头表演,了解到场地和表演方法出现一些问题,会逐步寻找完善方法帮他们。他承认演协3月30日将举行筹款晚会,以买台形式,希望筹得愈多愈好,帮助圈中有需要人士及做公益。有提议他压轴表演筹款,完成叱咤台上未唱的下半首《男朋友》。古仔笑说:“表演环节,以乐坛新人歌手为主。(你的歌声令网民怀念?)多谢!”提到他和张家辉于2000年曾同届争乐坛新人奖,他惊讶说:“是吗?我不记得,连自己拿过什么新人奖都忘记了。”

吴镇宇提议合唱《男朋友》hehe版

吴镇宇对于古仔当娱圈大满贯,搞笑说:“乐坛好包容,整了好多声音出来。”会否挑战古仔?他自傲曾在乐坛得过好成绩:“我同罗嘉良、宣萱、张可颐以前为剧集《难兄难弟》出过唱片,有双白金销量,有7位数字分红4个分。”但他不打算再唱歌:“大家包容,不要搞烂别人个‘朵’,包容不代表随便,我去就变随便啦!”他宁愿在电影上跟古仔斗戏,又笑言可以趁开工跟古仔、家辉合唱:“我们穿浴袍,搞个hehe版,一齐唱《男朋友》,几香艳呀!”

谈到林岭东导演离世,他眼湿湿说听到消息好震惊,以前合作好多,林岭东是个好特别的人,好钟意跟新人合作,好想再合作,但开不了口,变成遗憾,所以现在好珍惜跟自己合作过的人。

获邀做个唱嘉宾张家辉称其实不想

张家辉替古仔再夺乐坛奖项开心,他自觉无能力挑战大满贯,还是专心做演员和导演。曾出过唱片的他有无觉得乐坛欠他一个交代?家辉说:“古仔就不怕黑、不怕鬼!我虽然钟意唱歌,经常在屋里厕所唱,但不敢面对人唱,别人请我做演唱会嘉宾,我表面好雀跃,其实不想唱。”他自言几十岁,无意克服问题,怕强迫自己会更早死。张学友将于红馆开演唱会,他会捧场,但不会上台做嘉宾。(香港明报)