歌影视界"大满贯"后．古天乐想参加铁人赛 张家辉、古天乐、吴镇宇合演新片《使徒行者：谍影行动》昨日于观塘拍摄，心情超好的古仔表示，拿完“我最喜爱的男歌手”奖后好开心，但忙拍戏没有时间庆祝。

（香港8日讯）贵为影帝视帝的古天乐（古仔），早前在商台《叱咤乐坛颁奖礼》夺得观众投票“我最喜爱的男歌手”，成为娱圈首名称霸歌影视界的“大满贯”人马。吴镇宇大爆古天乐当年与张家辉争过新人奖，后者自言无本事挑战大满贯，会专注导演和演员岗位。吴镇宇笑言乐坛包容人，但不能变得随便，所以不敢再乱闯。

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张家辉、古天乐、吴镇宇合演新片《使徒行者：谍影行动》昨日于观塘拍摄，心情超好的古仔表示，拿完“我最喜爱的男歌手”奖后好开心，但忙拍戏没有时间庆祝，日前在演艺人协会开会才获赠蛋糕。有指他在颁奖台上疑爆语助词（讲粗口），古仔笑言：“无回应。”来年有无计划重返乐坛？他戏言：“我想参加13项铁人赛！”容祖儿想作歌捧他做跳唱歌手？古仔闻言“吓”一声，然后说：“拍戏先！这段时间要拍两部戏，《寻秦记》就快开拍。”

支付卢海鹏手术费．古仔不愿多谈

卢海鹏早前入院做手术，有指是古仔支付20万港币的费用，获赞有情有义，古仔不愿多谈：“我无回应。”说到导演林岭东猝逝，他透露其家属想低调办理丧礼，稍后杜琪峰负责为林导举行追思会，若有需要演艺人协会将协助，详情等杜琪峰公布。古仔严肃说：“我和林岭东导演都相识20多年，90年代合作好多戏，他离开太突然，一时三刻未接受到，要慢慢适应。”

演艺人协会3月底办慈善筹款晚会

有说古仔担任演协会会长后，有意于3月搞筹款活动，并为乐坛举办有认受性的音乐颁奖礼。古仔指现阶段无回应，待时机成熟再谈。但近期有协助歌手做街头表演，了解到场地和表演方法出现一些问题，会逐步寻找完善方法帮他们。他承认演协3月30日将举行筹款晚会，以买台形式，希望筹得愈多愈好，帮助圈中有需要人士及做公益。有提议他压轴表演筹款，完成叱咤台上未唱的下半首《男朋友》。古仔笑说：“表演环节，以乐坛新人歌手为主。（你的歌声令网民怀念？）多谢！”提到他和张家辉于2000年曾同届争乐坛新人奖，他惊讶说：“是吗？我不记得，连自己拿过什么新人奖都忘记了。”

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吴镇宇提议合唱《男朋友》hehe版

吴镇宇对于古仔当娱圈大满贯，搞笑说：“乐坛好包容，整了好多声音出来。”会否挑战古仔？他自傲曾在乐坛得过好成绩：“我同罗嘉良、宣萱、张可颐以前为剧集《难兄难弟》出过唱片，有双白金销量，有7位数字分红4个分。”但他不打算再唱歌：“大家包容，不要搞烂别人个‘朵’，包容不代表随便，我去就变随便啦！”他宁愿在电影上跟古仔斗戏，又笑言可以趁开工跟古仔、家辉合唱：“我们穿浴袍，搞个hehe版，一齐唱《男朋友》，几香艳呀！”

谈到林岭东导演离世，他眼湿湿说听到消息好震惊，以前合作好多，林岭东是个好特别的人，好钟意跟新人合作，好想再合作，但开不了口，变成遗憾，所以现在好珍惜跟自己合作过的人。

获邀做个唱嘉宾张家辉称其实不想

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张家辉替古仔再夺乐坛奖项开心，他自觉无能力挑战大满贯，还是专心做演员和导演。曾出过唱片的他有无觉得乐坛欠他一个交代？家辉说：“古仔就不怕黑、不怕鬼！我虽然钟意唱歌，经常在屋里厕所唱，但不敢面对人唱，别人请我做演唱会嘉宾，我表面好雀跃，其实不想唱。”他自言几十岁，无意克服问题，怕强迫自己会更早死。张学友将于红馆开演唱会，他会捧场，但不会上台做嘉宾。（香港明报）