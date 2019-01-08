闸门没开无法进月台·30乘客搭不上火车 等候厅闸门没开，无法进入火车站月台，火车搭客最终眼睁睁看着火车离开，不能搭火车，大感不满。

眼睁睁看着火车离开的搭客，一齐展示订于下午5时11分的火车票，左起为陈俊吉、黄惠欣、郭慧欣、佳雅曼妮、西华拉查与梁丽卿。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保7日讯）等候厅闸门没开，无法进入火车站月台，火车搭客最终眼睁睁看着火车离开，不能搭火车，大感不满。

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这事件于今日下午5时在怡保火车站发生，当时正有一群为数约30名了火车票的搭客，正在这个火车站内的等候厅，准备乘搭北上火车。

有关火车班次是开往北海，从怡保出发的时间是订于下午5时11分。

其中一名搭客陈俊吉说，当时搭客都在闸门前，等候铁道公司职员打开，以便进入月台登上火车，可是闸门却没开，他们却不得进入月台，在等候厅里眼睁睁看着外面的火车离开。

他说，当时闸门前并无竖立告示牌，他们并没有听到扩音机播出任何报告，而等候厅里的电视荧幕也没有显示任何资讯，他们在接近5时，就站在闸门前等候。

曾询问职员被告知等待

他表示，他们当时看到火车停住，曾经询问铁道公司职员，有关职员叫他们等待，最后最终却只能眼睁睁看着火车离开，因此感到不满，与现场职员理论。

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陈俊吉为吉隆坡一名电脑软件公司东主，今早与儿子到来怡保探望弟弟，准备下午搭火车前往大山脚的家乡探望父亲；他对此事的发生，马上传发短讯给交通部长陆兆福。

他认为此事不应该发生，因为许多搭客都有事要办，这项情形耽误了他们的行程。

搭客选择换班次或退款

对此，铁道公司允许有关搭客更换下一趟订于晚上8时17分北上的火车班次或者退款，有一部份搭客选择更换班次，一部份选择退款。

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一名住在怡保的女士梁丽卿准备搭上述班次火车，北上大山脚家乡，另有2名来自巴里文打的女子黄惠欣与郭慧欣，今早到来怡保办理申请护照事项和探望朋友，准备回巴里文打，却无奈发生此事，唯有更换搭相差3个小时的班次。

本报尝试联络怡保火车站的站长，被告知不在而无法联络上。